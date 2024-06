Sonnige Aussichten und milde Abende: Das Wetter in Llubí vom 13.06. bis 20.06.2024

Das Wetter in Llubí: Eine sonnige Woche steht bevor

Die kommende Woche in Llubí verspricht überwiegend freundliches und wärmendes Wetter mit sommerlichen Temperaturen. Nach dem milden Frühling freuen sich Einheimische sowie Besucher auf angenehme Tage unter der mallorquinischen Sonne.

Wettertrend für Llubí: Von leichtem Nieselregen zu glasklarem Himmel

Zum Wochenbeginn legt die Natur einen nassen Start hin. Am Donnerstag, dem 13. Juni 2024, können wir bei leichtem Regen, einer Spitze von 26°C und sanften Windgeschwindigkeiten von etwa 5 km/h eine erfrischende Brise genießen. Das Barometer zeigt 1020 hPa, während die Luftfeuchtigkeit sich bei 39% einpendelt und uns so manchen Regentropfen beschert.

Doch der Regen zieht schnell vorbei und gibt den Blick frei auf einen klaren Himmel am Freitag, dem 14. Juni, mit Temperaturen, die auf bequeme 30°C klettern. Der Wind bleibt mild bei 7 km/h. Sinkende Luftfeuchtigkeit von 26% und abnehmender Luftdruck, gemessen bei 1017 hPa, lassen die Insel in einem wunderbaren Sommerlicht erstrahlen.

Das Wochenende zeigt sich gemischt: Am Samstag verhüllen vereinzelt Wolken den Himmel, doch die Quecksilbersäule klettert auf sommerliche 32°C. Danach kühlt sich die Atmosphäre am Sonntag dahingehend ab, dass sie angenehme 26°C bei zerstreuten Wolkenformationen widergibt.

Die folgenden Tage halten das sommerliche Programm aufrecht, mit einem Temperaturhoch von 35°C am Mittwoch, dem 18. Juni unter aufgelockerten Wolken. Ab und zu gönnt uns die Natur eine kleine Abkühlung in Form von etwas Regen am Dienstag und Donnerstag, doch insgesamt bleibt es trocken und herzlich.

Sowohl die Sonnenauf- als auch Sonnenuntergangszeiten bleiben beständig, und obwohl der Sonnenaufgang täglich um 4:19 Uhr erfolgt und der Sonnenuntergang uns zwischen 19:16 Uhr und 19:19 Uhr sanft in laue Abende entlässt, konnten wir in dieser Wetterperiode keinen einzigen Tag mit extremen Temperaturschwankungen beobachten.

7-Tage-Wettertrend für Llubí: Zusammenfassung

So steht einer wundervollen Woche in Llubí nichts mehr im Wege. Ob zum Entspannen am Strand oder für ausgiebige Erkundungen der Insel – das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:37:32. +++