Strahlende Sommersonne über Petra: Ihre präzise 7-Tage-Wetterprognose (13.6.2024)

Glasklare Aussichten: Das Wetter in Petra vom 13.06.2024 bis 20.06.2024

Das Wetter in Petra präsentiert sich in den kommenden sieben Tagen von seiner strahlenden Seite. Die Besucher und Einwohner der charmanten Ortschaft dürfen sich auf eine Woche voll strahlend blauem Himmel und Sonnenschein einstellen. Finden Sie heraus, was Sie von diesem sommerlichen Wetter erwarten können und wie Sie Ihre Aktivitäten optimal darauf abstimmen.

Sonniges Wetter dominiert die kommende Woche in Petra

Die Temperatur in Petra steigt auf sommerliche Höhen und sorgt für perfekte Bedingungen, sei es für entspannte Tage am Strand oder für Erkundungstouren durch die malerische Umgebung. Der 13.6.2024 läutet die Woche mit einem Maximum von 32°C ein. Mit einem sanften Wind von 5 km/h, einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 11% und einem Luftdruck von 1014 hPa ist das Wetter ideal für alle Freiluftaktivitäten.

Die Temperaturen bleiben hoch und die Himmel klar

Die folgenden Tage bis zum 19.6.2024 weisen durchgehend hohe Temperaturen von bis zu 35°C auf. Am 17.6. erreicht das Thermometer sogar 34°C, was für lang anhaltenden Sonnengenuss sorgt. In dieser Zeit ist es wichtig, Sonnenschutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Haut vor der intensiven Mittagssonne zu schützen. Windstärken liegen durchschnittlich bei angenehmen 5 bis 9 km/h.

Stabiler Hochdruck: Ideale Bedingungen für den Besuch in Petra

Trotz der hohen Temperaturen bleiben die Luftfeuchtigkeitswerte gering, was die Hitze gut erträglich macht. Der Luftdruck verharrt meist über 1008 hPa, was auf ein fortwährend stabiles Hochdruckgebiet schließen lässt. Abends können Besucher spektakuläre Sonnenuntergänge ab circa 16:40 Uhr erleben, die jeden Urlaubstag perfekt ausklingen lassen.

Fazit: Ideales Reisewetter für Urlauber und Einheimische

Die kommende Woche verspricht in Petra optimale Wetterbedingungen mit einer klaren Sicht auf das Naturparadies der Insel. Mit diesen Informationen im Gepäck lässt sich jeder Mallorca-Aufenthalt zu einem unvergesslichen Ereignis gestalten. Merken Sie sich die Sonnenaufgangszeiten um 2:36 Uhr für frühe Ausflüge und genießen Sie jede Minute unter dem strahlend blauen Himmel Petras.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:43:37. +++