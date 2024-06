Wetter Alaró (13.6.2024 bis 20.6.2024): Sonnige Aussichten und milde Juni Temperaturen (13.6.2024)

Das Wetter in Alaró vom 13. Juni bis zum 20. Juni 2024

Die kommenden Tage in Alaró, im Herzen Mallorcas, präsentieren sich mit einem gemischten Wetterbild, das von gelegentlichen Regenschauern hin zu klarem Himmel wechselt. Für Urlauber und Einheimische verspricht die Wetterlage ideale Bedingungen für diverse Outdoor-Aktivitäten.

Wetterentwicklung und Prognose

Donnerstag, 13. Juni: Der Tag beginnt mit moderatem Regen bei einer angenehmen Temperatur von 24°C. Mit einem sanften Wind von 4 km/h trocknen Schauerbereiche schnell wieder auf, und die Luftfeuchtigkeit von 47% verspricht ein erfrischendes Klima. Der Luftdruck liegt bei optimalen 1020 hPa.

Freitag, 14. Juni: Einige wenige Wolken können die Sonneneinstrahlung am Freitag nicht trüben, und die Temperaturen klettern auf sommerliche 28°C. Bei leichter Brise und reduzierter Feuchtigkeit von 34% steht einem Strand- oder Wandertag nichts im Wege.

Samstag, 15. Juni: Ein bedeckter Himmel leitet das Wochenende ein, doch die Höchsttemperatur von 29°C lädt weiterhin zu Aktivitäten im Freien ein. Wind und Luftdruck bleiben konstant, während die Luftfeuchtigkeit weiterhin angenehm niedrig ist.

Sonntag, 16. Juni: Der Sonnenschein kehrt zurück und mit ihm klare blaue Himmel bei ebenfalls 29°C. Diese Bedingungen sind perfekt für alle, die das mediterrane Flair Mallorcas in vollen Zügen genießen möchten.

Montag, 17. Juni: Das Thermometer erreicht mit 33°C den Höhepunkt der Woche, eine echte Freude für Sonnenanbeter und Hitze Liebhaber. Der klare Himmel wird durch eine weiterhin milde Brise ergänzt.

Dienstag, 18. Juni: Leichter Regen zieht auf, was der sommerlichen Stimmung keinen Abbruch zu tun vermag, da das Quecksilber dennoch komfortable 32°C anzeigt.

Mittwoch, 19. Juni: Gelegentliche Regenschauer begleiten auch diesen Tag, und bei angenehmen 30°C lässt sich das milde Klima auf der Insel genießen. Der Wind umspielt weiterhin sanft die Atmosphäre.

Donnerstag, 20. Juni: Mit einer Leichter Wind und klarer Sicht endet die Wetterwoche in Alaró. Die Temperatur sinkt leicht auf freundliche 27°C, was optimale Bedingungen für eine Erkundungstour durch die Stadt oder entspannte Stunden am Strand ermöglicht.

Wetteraussichten für das Tageslicht

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben über die Woche hinweg nahezu identisch mit einem Sonnenaufgang gegen 4:20 Uhr und Sonnenuntergang um 19:19 Uhr. Genießen Sie lange Tage auf Mallorca mit ausreichend Tageslicht für alle möglichen Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:20:52. +++