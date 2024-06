Wetter Portocolom 13.06.2024 - 20.06.2024: Aktuelle Prognosen und Entwicklungen

Wettervorhersage für Portocolom 13.06.2024 - 20.06.2024

Die bevorstehende Woche verspricht in PortocolomPortocolom eine Mischung der Wetterlagen zu werden, von klarem Himmel bis hin zu leichten Regenfällen. Hier ist eine umfassende Übersicht, was Sie in Portocolom zwischen dem 13. Juni und dem 20. Juni 2024 an meteorologischen Bedingungen erwarten können.

Donnerstag, 13. Juni 2024: Start With Light Rainfall

Die Wetterlage am Donnerstag zeigt ganz leicht sporadische Regenfälle bei angenehmen 22 Grad Celsius. Kombiniert mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 6 km/h, einer relativen Luftfeuchte von 60% und einem Luftdruck von 1021 hPa, verspricht dieser Tag gemäßigt anzufangen.

Freitag, 14. Juni 2024: Genießen Sie Einen Klaren Himmel

Mit einem klaren Himmel und der Temperaturen von 24 Grad Celsius am Freitag, lädt Portocolom zum Verweilen im Freien ein. Der Tag wird um 4:19 Uhr beginnen und erst um 19:15 Uhr zu Ende gehen, perfekt um die Schönheit der Insel zu genießen.

Samstag, 15. Juni 2024: Ein Tag Unter Dichten Wolken

Trotz höherer Temperaturen von bis zu 26 Grad Celsius, wird der Samstag von überwiegend bedecktem Himmel dominiert. Mit einem leichten Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 8 km/h, wird dieser Tag sicherlich etwas wechselhafter sein.

Sonntag, 16. Juni 2024: Lichte Wolkenkonstellationen

Der Sonntag gestaltet sich mit vereinzelten Wolken bei weiterhin warmen 24 Grad Celsius. Dieser Tag könnte ideal sein, um die zahlreichen Freizeitaktivitäten in Portocolom zu planen, die von einer Hafenrundfahrt bis zum Besuch lokaler Sehenswürdigkeiten reichen können.

Montag, 17. Juni 2024: Genießen Sie Den Klaren, Blauen Himmel

Zum Start der neuen Woche können sich Einwohner und Besucher auf einen klaren Himmel bei 25 Grad Celsius freuen. Perfekte Bedingungen, um die malerische Umgebung und die Gastlichkeit der Lokalitäten Mallorcas zu erleben.

Dienstag, 18. Juni 2024: Moderat Warm Mit Bewölkung

Eine leicht gestiegene Temperatur von 27 Grad Celsius und eine leicht aufziehende Bewölkung erwarten Sie an diesem Dienstag. Die Windstärke ist mit 5 km/h weiterhin angenehm.

Mittwoch, 19. Juni 2024: Wechselhaftes Wetter

Leichte Regenfälle kehren am Mittwoch zurück und sorgen für Abwechslung bei 25 Grad Celsius. Gepaart mit einem mäßigen Wind von 8 km/h wird dieser Tag etwas für wetterfeste Inselfreunde.

Donnerstag, 20. Juni 2024: Abschluss Mit Einem Sonnigen Tag

Den Abschluss bildet ein sonniger Donnerstag mit klarer Sicht und einer behaglichen Temperatur von 26 Grad Celsius. Die ideale Gelegenheit, um einen Spaziergang entlang der malerischen Buchten Portocoloms zu machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:56:08. +++