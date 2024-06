Wetteraussichten für Costitx: Sonnige Tage und leichte Sommerregen vom 13.06.2024 bis 20.06.2024

Aktuelle Wettervorhersage für Costitx auf Mallorca

Die malerische Gemeinde Costitx auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Bewohner in der dritten Juniwoche mit einer abwechslungsreichen Wetterlage, die von leichten Sommerregen bis hin zu klarem Himmel reicht. Ideal für Urlauber und Einheimische, um die vielfältigen Aktivitäten im Freien zu genießen.

Wetterüberblick für Costitx vom 13.06.2024 bis 20.06.2024

Am Donnerstag, den 13. Juni, erleben wir leichten Regen bei einer angenehmen Temperatur von 26°C. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei leichtem Wind von 5 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 39% und einem Luftdruck von 1020 hPa beginnt der Tag sanft.

Der Freitag, 14. Juni, empfängt uns mit einem klaren Himmel und einem spürbaren Temperaturanstieg auf 30°C. Der Wind bleibt weiterhin mäßig mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 26% sinkt.

Das Wochenende startet in Costitx am Samstag, 15. Juni, mit bedecktem Himmel und einer Höchsttemperatur von 31°C, was den Tag trotz des verhangenen Himmels sehr warm erscheinen lässt.

Der Sonntag, 16. Juni, bringt bei maximal 28°C vereinzelte Wolken, was für angenehme Bedingungen sorgt, um die vielfältigen Freizeitangebote auf der Insel zu erkunden.

Die Woche wird fortgesetzt mit einem strahlenden Montag, 17. Juni, an dem der Himmel erneut durch klare Verhältnisse besticht und die Temperatur auf 34°C ansteigt – perfektes Wetter für einen Besuch der atemberaubenden Strände Mallorcas.

Am Dienstag, 18. Juni, erleben wir bei 35°C eine gemischte Wolkendecke, die für eine angenehme Abwechslung des Sonnenscheins sorgt.

Am Mittwoch, 19. Juni, erwarten uns erneute leichte Regenschauer bei wohltuenden 32°C.

Den Abschluss der Wetterprognose bildet der Donnerstag, 20. Juni, mit klarem Himmel und einer optimalen Tagestemperatur von 31°C – der ideale Ausklang für eine erlebnisreiche Woche.

Jeder Tag empfängt uns mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und beschert uns lange, sonnige Stunden bis zum Sonnenuntergang gegen 19:18 Uhr.

Empfehlungen für Urlauber und Einwohner von Costitx

Mit diesen günstigen Wetterbedingungen ist es die perfekte Zeit, die Schönheit Costitxs zu entdecken, sei es bei einer Wanderung durch die Natur, einem entspannten Tag an den Stränden oder einem Besuch historischer Stätten. Vergessen Sie nicht, sich angemessen zu kleiden und für die Sonnenstunden einen ausreichenden Sonnenschutz zu verwenden, während Sie das brillante Wetter Mallorcas genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:31:22. +++