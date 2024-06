Wetteraussichten für Deià: Die prognostizierten Temperaturen und Wetterbedingungen vom 13.06. bis 20.06.2024

Wetterprognose Deià: Eine Woche voller Abwechslung

Die malerische Gemeinde Deià auf Mallorca, bekannt für ihre atemberaubende Landschaft und Kultur, wird in der bevorstehenden Woche eine interessante Mischung aus Sonnenschein und Regen erleben. Von moderatem Regen bis hin zu klarem Himmel, die Urlauber und Einheimischen können sich auf eine Vielfalt an Wetterbedingungen einstellen.

Wochenstart mit Regen

Am Donnerstag, den 13. Juni 2024, werden in Deià moderate Regenfälle mit Temperaturen um die 23°C erwartet. Ein leichter Wind bewegt die Luft und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%. Der Barometerstand deutet mit 1021 hPa auf relativ stabile Wetterverhältnisse hin.

Sonnenschein und klare Himmel

Auf den Regentag folgen zwei Tage mit strahlend klarem Himmel. Am Freitag, 14. Juni sowie am Samstag, 15. Juni, klettert das Thermometer auf angenehme 27°C. Dabei bleibt die Luftfeuchtigkeit am Freitag bei angenehmen 44%, steigt jedoch am Samstag leicht auf 54% an. Mit nur leichten Windbewegungen bleiben die Bedingungen am Freitag und Samstag freundlich, ideal für Outdoortätigkeiten.

Temperaturhöhepunkt mit 29°C

Der Höhepunkt dieser Wochenprognose erreicht uns am Sonntag und Montag, 17. und 18. Juni, mit Höchsttemperaturen von 29°C und meist klarem Himmel. Dennoch überquert eine Regenfront mit leichten Regenschauern unser Gebiet am Montag. Das könnte eine Abkühlung und eine kurze Unterbrechung des Sonnenbads bedeuten.

Ausklang der Woche

Die darauffolgenden Tage, Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Juni, bringen leicht abgekühlte Temperaturen von 27°C bzw. 24°C. Besonders am Mittwoch lockern sich die Wolken etwas auf und bieten eine erquickliche Mischung aus Sonne und wenigen Wolken bei einer maximalen Temperatur von 24°C.

Fazit: Das Wetter in Deià bietet in der Woche vom 13. Juni bis 20. Juni alles, was das Herz begehrt – von erfrischenden Regengüssen bis hin zu warmen, sonnenreichen Tagen. Ein perfekter Mix für Liebhaber der mediterranen Lebensart!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:31:52. +++