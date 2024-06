Wetteraussichten für Escorca: 7-Tage-Vorhersage vom 13.6.2024 bis 20.6.2024 (13.6.2024)

Das Wetter in Escorca: Ein Blick auf die Woche vom 13. bis 20. Juni 2024

Die malerische Region EscorcaEscorca auf Mallorca erwartet in der bevorstehenden Woche eine Vielfalt an Wetterkonditionen. Beginnend mit leichtem Regen und einer sanften Brise, bewegt sich das Wetter hinein in eine Phase mit aufklarendem Himmel und endet schließlich mit klarem Himmel, vorbereitet für perfekte Sommertage.

Wetterprognose Escorca: 13. Juni 2024

Der Mittwoch, der 13. Juni, begrüßt uns mit leichtem Regen und einer milden Temperatur von 21°C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei entspannten 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 49% und der Luftdruck bei stabilen 1020 hPa verharren. Genießen Sie den Morgen bald nach Sonnenaufgang um 4:19 Uhr und den ausgezogenen Abend bis zum Sonnenuntergang um 19:17 Uhr.

Sonne und wenige Wolken am 14. Juni 2024

Am Donnerstag lockern sich die Wolken zusätzlich auf, und wir erwarten wenige Wolken bei angenehmen 25°C. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 4 km/h. In Escorca wird es merklich trockener mit einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 41%. Der Luftdruck geht leicht zurück auf 1017 hPa.

15. bis 17. Juni 2024: Von bewölktem Himmel zu strahlend blauen Aussichten

Das Wochenende leitet am Freitag der 15. Juni mit überwiegend bewölktem Himmel und Höchsttemperaturen von 26°C ein. Das Wochenende bringt dann am Samstag und Sonntag eine Steigerung auf Hochsommerwerte von 29°C, wobei der Sonntag uns mit klarem Himmel belohnt. Perfekte Bedingungen für Ausflüge ins Freie oder Entspannung am Strand von Mallorca.

Kurze Schauer und Sonnenschein vom 18. bis 20. Juni 2024

Die neue Woche startet feucht mit leichtem Regen am Montag, der 18. Juni, bei immer noch warmen 29°C. Der Dienstag überrascht uns dann wieder mit Sonne und einer angenehmen Abkühlung auf 27°C. Den Abschluss der 7-Tage-Vorhersage bildet der Mittwoch, 20. Juni, mit erneut klarem Himmel, jedoch kühleren 23°C, ideal um die wunderschöne Natur in Escorca zu genießen.

