Wetteraussichten für Selva, Mallorca: Sonne und Sommerregen - Ihre Vorausschau vom 13.06. bis 20.06.2024

Das aktuelle Wetter in Selva: Ein Sommertrend mit allen Facetten

Die malerische Gemeinde Selva auf unserer bezaubernden Baleareninsel Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen in einem vielfältigen Wettergewand. Wir durchleben eine Woche, die uns zeigt, dass der mallorquinische Sommer alles zu bieten hat: Von heiterem Sonnenschein bis hin zu erfrischenden Sommerregen. Also, machen Sie sich bereit für eine bunte Mischung, die sowohl Sonnenanbeter als auch Naturfreunde glücklich machen wird.

Detaillierte Wettervorhersage für Selva vom 13.06. bis 20.06.2024

Beginnen wir unsere Vorausschau mit dem 13. Juni 2024. An diesem Tag laden milde Temperaturen von 25 Grad Celsius ein, den Tag draußen zu genießen, zwar unterbrochen von leichtem Regen, was aber die Schönheit des Ortes nur noch verstärkt. Bei einer sanften Brise mit gerade einmal 4 km/h könnten Sie einen perfekten Spaziergang durch die malerischen Straßen Selvas unternehmen.

Der 14. Juni verspricht klare Sicht und strahlenden Sonnenschein bei noch wärmeren Temperaturen, die auf angenehme 28 Grad ansteigen. Mit einer leichten Erhöhung der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h bleibt das Wetter somit ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Am 15. Juni empfängt uns ein bewölkter Himmel, doch die Temperaturen liegen mit 31 Grad weiterhin im hochsommerlichen Bereich. Der Wind zeigt sich von seiner sanften Seite und das Thermometer lädt zu ausgedehnten Entdeckungstouren ein.

Am 16. Juni sehen wir einige vereinzelte Wolken, allerdings beeinträchtigen sie kaum die sommerlichen 26 Grad. Eine leichte Brise und erhöhte Feuchtigkeit könnten Ihnen den perfekten Vorwand für eine erfrischende Pause in einem der charmanten Cafés liefern.

Das Hoch der Woche erleben wir am 17. und 18. Juni: Das Quecksilber klettert am 17. auf 33 und am 18. gar auf 34 Grad. Während sich der Himmel größtenteils von seiner klaren Seite zeigt, könnte der ein oder andere kurze Regenschauer am 18. für eine Abkühlung sorgen.

Zum Ende unserer Wettervorhersage, am 19. und 20. Juni, pendeln sich die Temperaturen um die 30 Grad ein und wir erleben erneut leichten Regen, der die Natur zum Strahlen bringt. Mit einem klaren Himmel am 20. lassen Sie die Woche entspannt ausklingen.

Genießen Sie den mallorquinischen Sommer in vollen Zügen

Die morgendlichen Sonnenaufgänge gegen 4:19 Uhr und die späten Sonnenuntergänge gegen 19:19 Uhr verlängern die Tage und bieten Ihnen ausgiebige Gelegenheiten, das bunte Treiben in Selva zu erleben. Ob beim Spaziergang, beim Genuss lokaler Spezialitäten auf einer Terrasse oder bei kulturellen Veranstaltungen unter freiem Himmel – die kommende Woche verspricht einzigartige Sommermomente auf Mallorca.

