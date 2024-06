Wetteraussichten für Ses Salines: Sonnenstunden und milde Brisen vom 13.06.2024 bis 20.06.2024

Wettertrend für Ses Salines – Sonne, leichte Brisen und vereinzelte Wolken

Die kommende Woche in Ses Salines verspricht großenteils angenehme Wetterbedingungen mit milden Temperaturen und viel Sonnenschein. Das perfekte Wetter, um die einzigartigen Strände und die malerische Landschaft von Mallorca zu genießen. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für den Zeitraum vom 13. Juni bis zum 20. Juni 2024.

Start in die Woche mit leichtem Regen und milden Temperaturen

Der Donnerstag, 13. Juni 2024, begrüßt uns in Ses SalinesSes Salines mit Leichtigkeit. Zarte Regentropfen tanzen bei angenehmen 22°C durch die Luft, während eine sanfte Brise mit 5 km/h das frische Sommerwetter abrundet. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei entspannten 61%, und der Luftdruck bei 1021 hPa. Ein idealer Tag, um die Natur in ihrer beruhigenden Atmosphäre zu genießen, während die Sonne um 19:15 Uhr in einem malerischen Sonnenuntergang endet.

Strahlend blauer Himmel am Freitag – Freizeitaktivitäten im Freien rufen

Am Freitag, 14. Juni, werden alle Sonnenanbeter belohnt: Der Himmel ist klar und die Temperaturen klettern auf freundliche 24°C. Eine milde Brise zieht mit 6 km/h neben einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 60% über die Insel. Mit einem Luftdruck von 1017 hPa steht einem Tag am Strand oder einer Wandertour nichts mehr im Weg. Genießen Sie die langen Sonnenstunden von Sonnenaufgang um 4:20 bis Sonnenuntergang um 19:15 Uhr.

Bewölkung zieht auf – angenehme Abkühlung am Wochenende

Vom 15. Juni an bedecken vorrübergehend Wolken den Himmel über Ses Salines, die jedoch die sommerlichen Temperaturen von 25°C am Samstag nicht trüben. Der Wind bleibt mit 7 km/h mäßig und die Luftfeuchtigkeit bei 63%. Der folgende Tag zeigt sich von seiner besten Seite: Klare Himmel dominieren und die Quecksilbersäule erreicht 26°C. Genießen Sie diese optimalen Bedingungen zum Erkunden der Insel.

Kontinuierliches Sommerwetter führt durch die neue Woche

Mit Beginn der neuen Arbeitswoche bleibt das Wetter in Ses Salines im Zeichen der Beständigkeit: Sonnig und klar zeigen sich die Tage von Montag bis einschließlich Mittwoch, bevor leicht bewölkter Himmel am Donnerstag die Szene leicht verändert. Dennoch erreichen Temperaturen durchgehend angenehme 24°C bis 27°C, begleitet von einer leichten Brise und einem verhältnismäßig niedrigen Feuchtigkeitsgrad. Die ideale Zeit, um die vielfältigen Aktivitäten Mallorcas zu erleben oder einfach in einem der zahlreichen Cafés die Sonne zu genießen.

Ausblick auf das Wetter für die nächsten 7 Tage in Ses Salines

Ein großartiges Wetterfenster für alle Urlauber und Einheimischen gleichermaßen, um die zahlreichen Freuden, die Mallorca bietet, in vollen Zügen auszukosten. Packen Sie Ihre Badesachen ein, planen Sie Ihre Ausflüge und machen Sie das Beste aus diesem spektakulären Sommer!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:51:56. +++