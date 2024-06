7-Tage-Wettervorhersage für Artà, Mallorca: Sonnenschein und vereinzelte Regenschauer (14.6.2024)

Das aktuelle Wetter in Artà

Während wir uns im Herzen von Juni befinden, zeigt sich die charmante Stadt Artà auf Mallorca in glorreicher Form, begünstigt durch angenehme Wetterbedingungen. Die 7-Tage-Wettervorhersage verspricht überwiegend sonnige Tage, unterbrochen von leichtem Regen, der die üppige Natur der Region purzeln lässt. Hier ist Ihr umfassender Leitfaden, um die bevorstehenden Wetterbedingungen zu navigieren und das Beste aus jeder sonnenverwöhnten Stunde zu machen.

Start in die Woche mit Klarheit

Am Freitag, den 14. Juni 2024, begrüßt Sie Artà mit einem klaren Himmel und einer angenehmen durchschnittlichen Temperatur von 25°C. Eine mäßige Brise wird mit etwa 8 km/h wehen, während der Feuchtigkeitsgehalt bei 53% bleibt, was für Aktivitäten im Freien hervorragend ist. Sonnefans können den Sonnenaufgang um 4:18 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:15 Uhr genießen.

Wolken und mögliche Schauer

Das Wochenende kündigt sich mit zerstreuten Wolken am Samstag, den 15. Juni 2024, und Temperaturen, die leicht auf 23°C sinken, an. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt auf 61%, was mit einem Rückgang des barometrischen Drucks auf 1012 hPa einhergeht. Sonntags verstecken sich hinter dem bewölkten Himmel mögliche leichte Regenschauer bei 21°C. Sowohl Samstag als auch Sonntag erwachen mit einer identischen Sonnenaufgangszeit und gönnen uns zeitlich minimal verlängerte Abende bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr.

Einheitswiederkehr zum klaren Himmel

Zu Beginn der neuen Woche strahlt Artà erneut unter einem klaren Himmel. Montag und Dienstag verweisen auf höhere Temperaturen um 25°C und eine Abnahme des Windes auf 4 km/h, was eine willkommene Einladung für Besuche der lokalen Strände oder gemütliche Spaziergänge in der Stadt darstellt. Der Mittwoch zeigt sich wiederum feucht, mit leichtem Regen und einem leichten Rückgang der Temperatur auf 22°C.

Regnerisches Ende und Aussicht auf Besserung

Der Donnerstag führt leichten Regen fort, bevor am Freitag, den 21. Juni 2024, bei 22°C ein klarer Himmel vorherrschen soll, ideal um den längsten Tag des Jahres im Freien zu genießen. Der Freitag zeichnet sich durch eine perfekte Balance mit einer niedrigen Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 54% aus.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.6.2024, 01:23:58. +++