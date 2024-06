Aktuelle Wetterprognose für Alaró: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 14.06. bis 21.06.2024

Das Wetter in Alaró: Heitere bis wolkige Aussichten

Ein Blick in die Wetterprognose für AlaróAlaró verspricht insgesamt eine angenehme Woche. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über das erwartete Wetter in Alaró auf Mallorca im Zeitraum vom 14. Juni bis zum 21. Juni 2024.

Sonniger Start in die Woche

Am 14. Juni erwartet uns ein herrlich klarer Himmel bei angenehmen 28 Grad Celsius. Eine leichte Brise mit lediglich 5 km/h wird für eine erfrischende Brise sorgen, und die Luftfeuchtigkeit von 34% verspricht einen trockenen und angenehmen Tag. Der Sonnenuntergang wird an diesem langen Sommertag nicht vor 19:18 Uhr erwartet.

Wolkige Abwechslung

Am 15. Juni steigen die Temperaturen leicht auf 30 Grad Celsius, und der Himmel zeigt sich leicht bewölkt. Dies ermöglicht trotz hoher Temperaturen ein angenehmes Klima, ideal für Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Tag am Strand von Mallorca. Der Wind hält sich mit nur 3 km/h zurück.

Ein Hauch von Regen

Mitte der Woche, am 16. Juni, erleben wir leichten Regen bei weiterhin heißen 28 Grad Celsius. Dies könnte eine gute Gelegenheit sein, die vielfältigen Innenaktivitäten Alarós zu erkunden. Der Wind bewegt sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau von etwa 4 km/h.

Zurück zur Sonne

Der 17. Juni lässt mit 32 Grad einen heißen Tag erwarten, allerdings ohne eine Wolke am Himmel. Genießen Sie die klare Sicht und gepaart mit einer sanften Brise von 5 km/h ist dieser Tag wie geschaffen für ausgiebige Erkundungen der malerischen Umgebung.

Behagliche Wolkendecke

Der 18. Juni mag mit 31 Grad fast genauso heiß werden, doch die teilweise Bewölkung dämpft das direkte Sonnenlicht etwas ab. Dabei bleibt der Wind sanft bei 3 km/h, was für eine ausgeglichene Atmosphäre sorgt.

Erfrischender Regen gegen Wochenende

Der 19. Juni bringt uns eine Abkühlung auf 22 Grad Celsius, begleitet von leichtem Regen. Ein entspannter Tag zum Zurückziehen und Genießen der kühleren Temperaturen könnte jetzt genau das Richtige sein.

Milde Temperaturen und strahlender Himmel

Das Wochenende beginnt mit einem klaren 20. Juni, an dem die Thermometer 25 Grad anzeigen dürften. Der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite, was ideale Voraussetzungen für jegliche Freizeitaktivität oder einfach nur zum Sonnenbaden bietet. Am 21. Juni bleiben die Bedingungen ideal mit 28 Grad und einem ruhigen Wind.

Die gesamte Woche über können Sie daher in Alaró mit milden Nächten und warmen Tagen voller Sonnenschein und gelegentlichen wolkigen Perioden rechnen. Der ideale Zeitraum, um das vielfältige Angebot Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.6.2024, 01:20:48. +++