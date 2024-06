Mallorca Wettervorschau: Sonnige Aussichten für Banyalbufar vom 14. bis 21. Juni 2024 (14.6.2024)

Strahlende Sonne und milde Brisen: Das Wetter in Banyalbufar

Die Sommerzeit ist in vollem Gange und das malerische Banyalbufar auf Mallorca lockt mit angenehmen Temperaturen und reichlich Sonnenstunden. Wir schauen uns die Wetterprognose für die Woche vom 14. bis zum 21. Juni 2024 genauer an und verraten Ihnen, was Sie in diesem charmanten Küstenort erwartet.

Aussicht auf einen strahlend blauen Himmel: 14. Juni 2024

Starten Sie in die Woche mit einem perfekten Sommertag! Ein klarer Himmel dominiert die Szenerie mit einer Höchsttemperatur von 26 Grad Celsius. Sanfte Winde von nur 7 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 54% machen den Tag ideal für sämtliche Outdoor-Aktivitäten. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:21 Uhr und lädt zu einer erholsamen Ruhepause ein, bevor die Sonne um 19:19 Uhr wieder untergeht.

Leicht bewölkt, doch weiterhin idyllisch: 15. und 16. Juni 2024

Am 15. Juni geben vereinzelte Wolken dem Himmel ein malerisches Bild, während die Temperaturen bei angenehmen 24 Grad Celsius bleiben. Der Wind frischt auf 8 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 71%. Am Folgetag, dem 16. Juni, sollten Sie sich jedoch auf leichten Regen und eine kühlere Böe mit nur 4 km/h einstellen, wobei die Temperaturen gleichbleiben.

Die Sonne kehrt zurück: 17. Juni 2024

Der klare Himmel ist wieder zurück am 17. Juni und die Temperaturen bleiben stabil bei 25 Grad Celsius, begleitet von einer sanften Brise von 3 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 68% fühlt sich das Klima in Banyalbufar wunderbar frisch an.

Wetterumschwung im Laufe der Woche: 18. bis 21. Juni 2024

Während der Himmel am 18. Juni durch aufgebrochene Wolken gekennzeichnet ist, bleibt es mit 24 Grad Celsius und leicht auffrischendem Wind angenehm. Der 19. Juni verlangt nach einem Regenschirm bei erwartetem leichten Regen und einer Abkühlung auf 23 Grad Celsius. Doch das Wochenende sieht erneut vielversprechend aus: Der 20. und 21. Juni überzeugen beide mit klarem Himmel, milden 21 bzw. 23 Grad Celsius, geringem Wind und abnehmender Luftfeuchtigkeit für perfekte Sommerabende.

Genießen Sie das Wetter in Banyalbufar - ob beim Flanieren entlang der malerischen Gassen, beim Sonnenbaden an der Küste oder bei einer Wanderung in der ländlichen Umgebung. Mit solch einer Aussicht auf angenehmes Wetter steht unbeschwerten Ferientagen nichts im Wege!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.6.2024, 01:24:32. +++