Sonniges und angenehmes Wetter in Andratx erwartet (14.6.2024)

Wettervorhersage für Andratx: Klare Himmel und leichte Brisen

Die charmante Stadt Andratx auf Mallorca präsentiert sich in den nächsten Tagen von ihrer besten Seite mit überwiegend sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen. Für alle Sonnenanbeter und Besucher bietet Andratx ideale Bedingungen für eine Vielfalt von Outdoor-Aktivitäten oder einfach zum Entspannen in der malerischen Umgebung.

Genaue Wetterdetails für die kommende Woche in Andratx

Startend mit dem 14. Juni 2024, erwarten Sie klare Sicht und strahlender Sonnenschein bei Tageshöchsttemperaturen von etwa 22°C. Ein leichter Wind mit 8 km/h wird für eine frische Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 68% liegt, was für ein angenehmes Klima spricht.

Der Folgetag, 15. Juni, zeigt eine leichte Zunahme der Wolken, jedoch bleibt es mit 23°C weiterhin warm und einladend. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 72% und gleichbleibendem Wind erwartet Sie ein weiterer gemäßigter Tag. Der Luftdruck stufenweise sinkt auf 1012 hPa ab, deutend auf das Potential von Veränderungen im Wettergeschehen.

Am 16. Juni signalisieren leichte Regenschauer eine kleine Unterbrechung des ansonsten heiteren Wetters, begleitet von milden 22°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von nur 6 km/h. Das sollte niemanden davon abhalten, die Attraktionen von Andratx zu genießen.

Oftmals nach einem leichten Regen, kehrt am 17. Juni der klare Himmel zurück, mit der Sonne die Temperaturen wieder auf 23°C steigen lässt. Die Luftfeuchtigkeit erhält sich bei 74% und der Wind weht sanft mit 5 km/h.

Vom 18. bis zum 19. Juni pendelt sich das Wetter etwas ein – der Himmel zeigt sich teils leicht bewölkt, es kommt zu zeitweisen Regenschauern, die Temperaturen bewegen sich konstant um die 22°C und die Luftfeuchtigkeit bleibt hoch.

Am 20. Juni bringt ein klarer Himmel wieder Sonne pur und eine leichte Abkühlung auf 20°C, während der Wind weiterhin für eine frische Brise an der Küste Andratxs sucht. Mit nur 56% ist die Luftfeuchtigkeit am niedrigsten in der betrachteten Woche.

Den Abschluss bildet der 21. Juni, der passend zum Sommeranfang, wieder ein strahlendes Wetter, ruhigen Windbedingungen und eine ideale Temperatur von 22°C bieten wird.

Genießen Sie das idyllische Wetter in Andratx

Die Sonnenauf- und -untergänge in Andratx sind in dieser Zeit aufgrund des Klaren Himmels besonders beeindruckend. Der Sonnenaufgang bleibt beständig bei ca. 4:22 Uhr und der Sonnenuntergang erstreckt sich von 19:19 Uhr bis zu bestimmten Stunden am 21. Juni.

Ob Sie damit planen, durch die historischen Straßen zu schlendern, lokale Märkte zu besuchen oder am kristallklaren Wasser des Mittelmeers zu entspannen, Andratx ist der perfekte Ort, um das schöne Wetter in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.6.2024, 01:22:44. +++