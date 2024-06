Wetter Andratx (15.06.24 bis 22.06.24): 7-Tägige Wettervorhersage auf Mallorca

Das Wetter in Andratx: Eine Vorausschau für die Woche vom 15. Juni bis 22. Juni 2024

Wenn Sie in den nächsten Tagen einen Aufenthalt in Andratx planen, können Sie sich auf gemäßigte Temperaturen einstellen, die für eine angenehme Zeit im Freien sorgen sollten. Hier ist ein detaillierter Blick auf das Wetter in Andratx für die kommende Woche.

Sonnige Aussichten und leichte Schauer: Das Wetter in Andratx im Detail

Der Samstag, 15. Juni, begrüßt uns mit überwiegend bewölktem Himmel, bei einer Temperatur von 23 Grad Celsius. Leichte Winde und eine angenehme Brise machen den Tag perfekt für längere Spaziergänge entlang der malerischen Küsten Andratx', während die Luftfeuchtigkeit von 66% wohlige Abkühlung verspricht.

Am Sonntag, 16. Juni, ist leichter Regen vorhergesagt, doch bei gleichbleibender Temperatur könnte dieser durchaus zur Erfrischung beitragen. Ein leichter Windzug von 5 km/h trägt dazu bei, dass sich die Regentropfen nicht als Störfaktor herausstellen.

Der Montag, 17. Juni, präsentiert einen klaren Himmel, die ideale Gelegenheit, um die kulturellen Sehenswürdigkeiten von Andratx zu erkunden oder einen entspannten Tag am Strand zu genießen.

Für den Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. Juni, ist mit wechselnder Bewölkung zu rechnen. Diese Tage könnten die perfekte Gelegenheit für Besuche in lokalen Restaurants oder Galerien sein, während sich die Natur von ihrer malerischen Seite zeigt.

Am Donnerstag, 20. Juni, bleibt es bei wolkigem Himmel, doch die Durchschnittstemperatur von 23 Grad und eine angenehme Feuchtigkeit versprechen weiterhin entspannte Urlaubstage.

Ein leichter Wechsel im Wetter erwartet uns am Freitag, 21. Juni, mit leichten Regenfällen und einer sanften Steigerung auf 24 Grad Celsius.

Den Abschluss der Woche bildet der Samstag, 22. Juni, mit einem klaren Himmelszelt und milden Winden, die für ein optimales Abschlusswetter sorgen.

Genießen Sie sonnige Tage und erlebnisreiche Nächte in Andratx

Die Sonnenauf- und -untergänge in Andratx zaubern während dieser Woche jeden Tag um 4:22 Uhr bzw. gegen 19:20 Uhr eine atemberaubende Szenerie an den Himmel. Ein Naturspektakel, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Fassen wir zusammen: Andratx bietet eine Woche voller angenehmer Wetterbedingungen, gelegentlichen Regenschauern und sommerlich warmen Tagen – perfekt, um die Vielfalt Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.6.2024, 01:22:21. +++