Wetterprognose Ariany (15.06.24 bis 22.06.24): Sonnig bis heiter mit steigenden Temperaturen

Wetteraussichten für Ariany in der dritten Juniwoche

Ein Blick auf das bevorstehende Wetter in Ariany zeigt uns eine Woche voller Sonnenschein sowie einigen bewölkten Tagen. Bürger und Besucher von Mallorcas charmantem Ort können sich auf angenehme Tage mit milden Abenden einstellen.

Sonniger Start in die neue Woche

Am Samstag, den 15. Juni 2024, präsentiert sich das Wetter in Ariany überwiegend bedeckt mit einer maximale Temperatur von 28 Grad Celsius. Der Wind ist mit 7 km/h moderat, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 35%. Mit einem barometrischen Druck von 1012 hPa ist damit zu rechnen, dass kein Regen fällt. Der Sonnenaufgang und -untergang an diesem Tag streckt sich von 04:19 Uhr morgens bis 19:16 Uhr abends.

Niederschlag erwartet am Sonntag

Der Sonntag, 16. Juni, bringt leichte Regenfälle mit sich, bei Temperaturen um die 25 Grad Celsius. Mit einer gemäßigten Windbewegung von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 62% verspricht dieser Tag ein frisches Klima für alle Aktivitäten im Freien. Beim Sonnenauf- und -untergang um 04:19 Uhr bzw. 19:17 Uhr können Sie die Natur in ihrem morgendlichen und abendlichen Glanz erleben.

Die Woche erreicht ihren Höhepunkt

Mit Beginn der neuen Woche erleben wir am Montag, 17. Juni, einen klaren Himmel über Ariany, und die Temperaturen steigen auf beachtliche 30 Grad Celsius an. Am Dienstag, regieren geteilte Wolken den Himmel, doch die Hitze setzt sich mit Höchstwerten von 34 Grad Celsius fort. Geringe Luftfeuchtigkeit von 27% am Mittwoch und 25% am Donnerstag machen diese Tage besonders angenehm für alle Outdoor-Aktivitäten.

Am Wochenende behalten die warmen Temperaturen bei über 30 Grad die Oberhand, aber am Freitag, 21. Juni, gewinnt die Luftfeuchtigkeit mit 47% wieder etwas an Intensität, bei klarer Sicht auf das strahlende Blau des Himmels. Der Samstag, 22. Juni, rundet die Woche mit gleichbleibenden Bedingungen ab und beschert uns einen weiteren Tag voller Sonne.

Das Wetter in Ariany zeigt sich von seiner besten Seite und ermöglicht Einheimischen wie Urlaubern gleichermaßen, die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten der Region in vollen Zügen zu genießen.

