Wetterprognose für Artà: 15.06.24 bis 22.06.24 - Sonnenschein und vereinzelte Schauer

Das Wetter in Artà - Ihre 7-Tage-Vorhersage

Die kommende Woche in Artà verspricht eine Mischung aus Wolken, vereinzelten Regenschauern und schönen Aufhellungen. Die Temperaturen bleiben angenehm warm, scheinen aber ein paar Regentropfen nicht ausschließen zu können. Nachfolgend geben wir Ihnen einen ausführlichen Überblick über die Wettervorhersage für Artà auf Mallorca in den kommenden sieben Tagen.

Samstag, 15. Juni 2024

Der Samstag startet in Artà mit bedecktem Himmel, bei Temperaturen um die 23 Grad Celsius. Ein leichter Wind bewegt die Luft und lässt die Blätter an den Bäumen sanft schwanken. Mit einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 60% fühlt sich das Wetter trotz der Wolken angenehm an. Der Luftdruck liegt bei 1012 hPa, ideal für einen entspannten Spaziergang entlang des erfrischenden Meeres oder durch die historische Altstadt.

Sonntag, 16. Juni 2024

Am Sonntag kühlen leichte Regenschauer die Insel etwas ab, und die Temperaturen erreichen etwa 21 Grad. Die Windgeschwindigkeit lässt noch weiter nach und tröstet mit 6 km/h über das feuchte Wetter hinweg. Kulturinteressierte sollten den Tag nutzen, um eines von Artàs Museen zu besuchen oder in einem der gemütlichen Cafés zu entspannen.

Montag, 17. Juni 2024

Das wunderschöne klare Himmelszelt am Montag wird alle begeistern. Mit 24 Grad und milder Böigkeit signalisiert das Wetter Ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Dienstag, 18. Juni 2024

Vereinzelte Wolken zieren den Dienstagshimmel, und das Quecksilber klettert auf beachtliche 26 Grad. Entdecken Sie die malerischen Wege Artàs unter einem teils bedeckten Himmel, der ausreichend Schatten für eine angenehme Wanderung bereithält.

Mittwoch, 19. Juni 2024

Das Thermometer erreicht am Mittwoch mit 28 Grad den Höhepunkt der Woche. Die Sonne kämpft sich durch eine der wenigen Lücken im Wolkenbett und lädt zum Verweilen an den herrlichen Küstenabschnitten ein.

Donnerstag, 20. Juni 2024

Und wieder verdeckt das Wolkendach den Himmel über Artà, doch die 25 Grad sorgen weiterhin für sommerliches Flair. Die idealen Bedingungen, um die regionalen Märkte zu erkunden oder sich im Wassersport zu versuchen.

Freitag, 21. Juni 2024

Leichter Regen wird erwartet, und die Temperaturen gehen auf 23 Grad zurück. Nützen Sie die Gelegenheit für einen Museumsbesuch oder eine Weinprobe in einem der landestypischen Weinkeller.

Samstag, 22. Juni 2024

Der Himmel klärt wieder auf und zeigt sich von seiner besten Seite. Mit 24 Grad und wenig Wind endet die Prognose mit einem weitgehend perfekten Sommertag. Ein idealer Zeitpunkt, um eine der vielen historischen Sehenswürdigkeiten Artàs zu besichtigen oder einen entspannten Tag am Strand zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.6.2024, 01:23:19. +++