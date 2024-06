Wettervorhersage Búger: Sonne und vereinzelte Wolken prägen die kommende Woche auf Mallorca (15.6.2024)

Wetteraussichten für Búger – Sonnige Tage und vereinzelte Regenschauer im Juni

Die malerische Gemeinde Búger, gelegen auf der bezaubernden Insel Mallorca, kann sich auf eine Woche voller Sonne und angenehmer Sommertemperaturen einstellen. Ein kurzer Blick auf den Wettertrend für die kommende Woche vom 15. Juni bis zum 22. Juni 2024 offenbart eine Reihe von Tage voller Licht und vereinzelten Wolken, unterbrochen von leichten Regenperioden, die eine willkommene Abkühlung bieten.

Das aktuelle Wetter und Prognose für Búger

Beginnend mit dem 15. Juni, zeigt sich über Búger ein leicht bewölkter Himmel. Mit einer Höchsttemperatur von 29 Grad Celsius und einer leichten Brise bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h ist es der ideale Tag, um die Freizeit im Freien zu genießen.

Am folgenden Tag, dem 16. Juni, werden die Einwohner und Besucher von Búger von leichtem Regenfall und etwas kühleren Temperaturen um die 26 Grad Celsius begrüßt. Doch die Natur wird es Ihnen danken, und die Luftfeuchtigkeit von 55% verspricht eine frische Atmosphäre.

Der 17. Juni zeichnet sich durch einen ungetrübten Himmel aus. Mit einer beeindruckenden Höchsttemperatur von 31 Grad Celsius kehrt das sommerliche Wärmegefühl zurück. Ein leichter Wind mit 7 km/h wird die Küstenregionen Búgers streicheln, während die niedrige Luftfeuchtigkeit von 33% für eine angenehm trockene Hitze sorgt.

Die darauf folgenden Tage zeigen abwechslungsreichere Bedingungen. Der 18. Juni bringt mit 35 Grad Celsius die Höchsttemperatur der Woche und ist ein Tag für alle Sonnenanbeter. Wolken am Himmel bieten zwischendurch Schatten. Mit Beginn des 19. Juni sorgen vereinzelte Wolken für ein angenehmes Spiel von Licht und Schatten bei Temperaturen erneut um die 31 Grad Celsius.

Am 20. Juni dürfen sich die Búger Einwohner auf leichtere Regengüsse einstellen, die der Landschaft eine frische Wohltat bieten. Das Thermometer hält sich weiterhin auf angenehmen 31 Grad Celsius, wobei die relativen niedrigen 26% Luftfeuchtigkeit eher auf eine Wüstenähnliche Atmosphäre hinweisen.

Zum Ende der Woche hin bietet der 21. Juni einen klaren Himmel und ein weiteres Mal eine Höchsttemperatur von um die 31 Grad Celsius has a humidity of 42% and a pressure of 1016 and the 22. Juni wird der Sonnenschein mit strahlendem Himmel und erfrischenden 32 Grad Celsius weiter fortgesetzt. An beiden Tagen weht ein leiser Wind, der jegliche Sommerhitze erträglich macht.22. Juni32 Grad Celsius

Ausblick auf den längsten Tag des Jahres in Búger

Die Sonnenuntergangszeiten verschieben sich im Verlauf der Woche nur marginal. Am längsten Tag, dem 21. Juni, erleben Einwohner und Besucher von Búger den Sonnenuntergang kurz nach 19:19 Uhr. Dieser Junitag hat alles zu bieten, was man von einem angenehmen Sommer erwarten kann.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine herrliche Woche im wunderschönen Búger auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.6.2024, 01:25:09. +++