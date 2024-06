7-Tage-Wetterprognose für Andratx: Sonnige Aussichten und milde Brisen (16.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Andratx

Die bevorstehende Woche verspricht, in Andratx herrliches Sommerwetter mit viel Sonnenschein und einem klaren Himmel zu bieten, perfekt für alle Freiluftaktivitäten und um das malerische Ambiente der Region in vollsten Zügen zu genießen. Die Wettervorhersage vom 16.06.2024 bis zum 23.06.2024 weist milde bis warme Temperaturen auf, die zwischen 21°C und 25°C liegen, begleitet von einer sanften Brise, die für eine leichte Abkühlung sorgt.

Andratx erlebt idyllisches Wetter mit sonnigen Höhepunkten

Die anstehenden Tage in Andratx könnten kaum angenehmer sein. Mit prognostizierten Spitzenwerten von bis zu 25°C und fast durchgehend klarem Himmel bietet das Wetter ideale Bedingungen für einen Besuch der zahlreichen Strände oder eine Wanderung durch die beeindruckende Landschaft Mallorcas. Hierbei ist ein leichtes Lüftchen Ihr Begleiter, welches mit Windstärken von rund 4 bis 6 km/h durchaus erfrischend wirken kann.

Details zur Wetterlage in Andratx

Beginnend mit dem 16. Juni, wo die Temperaturen angenehme 21°C erreichen und sich ein klarer Himmel zeigt, steht die Woche im Zeichen sommerlichen Wetters. Die Windgeschwindigkeiten verweilen im niedrigen Bereich und die Luftfeuchtigkeit von 78% lässt das Wetter angenehm warm erscheinen. Der Sonnenaufgang ist früh um 4:22 Uhr, während der Sonnenuntergang um 19:19 Uhr stattfindet und lange, lichterfüllte Abende verspricht.

Die folgenden Tage, einschließlich des 17. und 18. Juni, halten die milden Temperaturen von 23°C bei, wobei die Leichtigkeit des klarblauen Himmels nur durch vereinzelte Wolken am 19. Juni mit bedecktem Himmel unterbrochen wird. Darauf folgen wieder zwei Tage mit überwiegend klarem Himmel und Höchsttemperaturen von 24°C am 22. Juni und 25°C am 23. Juni.

Optimale Wetterbedingungen für Freizeitaktivitäten

Die Wetterlage in Andratx bietet ideale Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten. Sei es für das Erkunden des Tramuntana-Gebirges, entspannte Tage am Strand oder das Entdecken lokaler Märkte - trockenes, sonniges Wetter begleitet die Besucher der Region. Mit der niedrigsten gemessenen Luftfeuchtigkeit von 60% am 22. Juni werden die Tage weder zu heiß noch zu schwül, sodass man seine Zeit unter freiem Himmel voll auskosten kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:22:34. +++