Capdepera-Wetter: Sonnige Aussichten und milde Brisen – Die Wettervorhersage vom 16. Juni bis 23. Juni 2024 (16.6.2024)

Prognose für eine Woche puren Sommer in Capdepera

Die Sonne lächelt über Capdepera und sorgt für herrliche Sommertage auf Mallorca. Wir werfen einen Blick auf das erfrischende Wetter, das die Inselbewohner und Besucher in der Woche vom 16. Juni bis zum 23. Juni 2024 erwartet.

Sonniger Start in die Woche

Am Sonntag, den 16. Juni, begrüßt uns ein Himmel mit vereinzelten Wolken und eine angenehme Temperatur von 21°C. Der Tag verspricht mit einer sanften Brise von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 73% eine wohltuende Frische.

Klare Sicht auf Capdepera

An den darauffolgenden Tagen, 17. und 18. Juni, wird der Himmel über Capdepera von nichts als purer Klarheit definiert. Mit Temperaturen von 23°C und einem steten Wind von 5-6 km/h bleibt es weiterhin mild und ausgesprochen angenehm.

Milde Temperaturen halten an

Mit Donnerstag, den 19. Juni, ziehen einige Wolken auf, die jedoch nur geringfügig für Abkühlung sorgen. Die Quecksilbersäule steigt auf 24°C und die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 74%.

Wochenmitte bringt leichte Bewölkung

Zur Wochenmitte, genauer gesagt am 20. Juni, umhüllen uns dichtere Wolken, was die sommerliche Stimmung jedoch keinesfalls trübt. Mit 26°C erreicht die Woche ihren Höhepunkt, begleitet von einer Luftfeuchtigkeit von 61% und einem beständigen Lüftchen.

Rückkehr der Sternenklaren Nächte

Der Freitag und der darauffolgende Samstag (21. und 22. Juni) verwöhnen uns erneut mit einem klaren Sternenhimmel. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, was die Abende und Nächte ideal für romantische Spaziergänge am Strand macht. Die Temperaturen pendeln sich auf behagliche 23°C und 24°C ein.

Ausklang unter strahlendem Himmel

Der 23. Juni beschließt die Woche unter einem ungetrübten Firmament, im Einklang mit 24°C und einer sanften Brise von 4 km/h. Der ideale Tag für Ausflüge oder ein entspanntes Sonnenbad.

Freuen Sie sich auf eine Woche voller sonniger Momente und nehmen Sie die Leichtigkeit des mallorquinischen Sommerwetters in sich auf.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:28:51. +++