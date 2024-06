Herrliches Sommerwetter in Montuïri: Sonnenschein und steigende Temperaturen (16.6.2024)

Sonniges Hoch über Montuïri: Beste Bedingungen für eine perfekte Woche

Die kommenden Tage versprechen in Montuïri auf Mallorca äußerst angenehme Wetterbedingungen. Die Sonne wird nahezu ungehindert lachen, denn ein klarer Himmel dominiert das Wettergeschehen. Beginnend mit dem 16. Juni 2024, gehen die Temperaturen auf eine Höchstmarke von 28 Grad Celsius hinauf. Dies ist ein vortrefflicher Start in eine Woche, in der Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel und Verweilen an der frischen Luft großgeschrieben werden.

Die Hitzewelle setzt ein: Hochsommer in Montuïri

Der Hochsommer macht seinem Namen alle Ehre und beschert uns am 17. und 18. Juni strahlendes Wetter mit Temperaturen um die 31 Grad bzw. 34 Grad Celsius. Der klare Himmel bleibt bestehen und wird nur von wenigen Wolken am 18. Juni unterbrochen. Diese Bedingungen laden förmlich dazu ein, die zahlreichen Sehenswürdigkeiten Montuïris zu erkunden oder einen entspannten Tag am Strand zu genießen.

Leichte Abkühlung und ideales Urlaubswetter

Obwohl sich am 19. Juni einige Wolken zeigen werden, bleibt es mit 34 Grad Celsius weiterhin sehr warm. Die Windgeschwindigkeiten liegen konstant niedrig, was für sanfte Abende sorgt, perfekt, um das lokale Leben in den Straßen von Montuïri zu genießen. Nach einem kleinen Temperaturrückgang auf 29 Grad am 20. Juni, steigen die Werte am darauffolgenden Tag bereits wieder und wir dürfen uns auf ein Wochenende mit bis zu 34 Grad am 22. Juni freuen.

Lang anhaltende Tage und sternenklare Nächte

Die Sonne grüßt schon früh am Morgen um 4:20 Uhr und gibt uns lange Tage voller Licht bis zum Sonnenuntergang um 19:18 Uhr. Die Nächte sind klar, und bei niedriger Luftfeuchtigkeit sind die Bedingungen ideal, um den Sternenhimmel über Montuïri zu beobachten.

Abschluss der Woche mit gleichbleibendem Wetter

Zum Ende unserer 7-Tage-Wetterprognose in Montuïri können wir uns weiterhin über einen klaren Himmel und anhaltende Temperaturen von über 30 Grad Celsius erfreuen. Der 23. Juni rundet die Woche mit angenehmen 32 Grad und schwachem Wind ab, während die Luftfeuchtigkeit leicht steigt, die Gesamtbedingungen jedoch weiterhin für Aktivitäten im Freien einladen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:38:27. +++