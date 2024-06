Santanyí-Wetterprognose: Sonnige und heitere Aussichten für die kommende Woche (16.6.2024)

Mit einer erfreulichen Klimavorhersage starten die Einwohner und Besucher von Santanyí in die neue Woche. Das Wetter verspricht mit milden Temperaturen und überwiegend blauem Himmel ideale Bedingungen für alle, die das Freie genießern möchten.

Die aktuelle Wetterlage in Santanyí

Am Sonntag, den 16. Juni 2024, beginnt der Tag mit einem Maximum von 23 Grad Celsius und einigen wenigen Wolken am Himmel. Ein leichter Wind weht mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 73% liegt und der Luftdruck 1014 hPa beträgt. Sonnenaufgangs- und Untergangsfans können den Tag von 4:20 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr genießen.

Unter der Sonne von Santanyí: Ein Blick auf die nächsten Tage

Die folgenden Tage in der Woche erwartet die Region klaren Himmel, bei dem die Sonne ungetrübt vom 17. bis zum 18. Juni scheint. Hierheiten die Temperaturen noch leicht an und erreichen ekstatische 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit nimmt mit 66% etwas ab und lässt die warmen Tage angenehm erscheinen.

Am 19. Juni trüben vereinzelte Wolken den Himmel, aber es bleibt weiterhin mild mit 27 Grad Celsius und sanften Brisen. Ab dem 20. Juni schmücken verstärkt Wolken den Firmament , doch die Temperaturen fallen nur geringfügig auf angenehme 25 Grad.

Perfekte Bedingungen für Freizeitaktivitäten

Wer seinen Urlaub plant oder nach Freizeitaktivitäten im Freien sucht, für den bietet das klare Wetter der Folgetage ideale Voraussetzungen. Mit dem 21. Juni gelangt die Region erneut in den Genuss eines klaren Himmels und einer angenehmen Abkühlung: bei einer sanften Brise von 5 km/h klettert das Thermometer auf 27 Grad, während die Luftfeuchtigkeit auf 58% sinkt. Den Abschluss der Woche bildet ein leicht überzogenes Wetterbild am 22. Juni, bevor am 23. Juni der Himmel abermals aufklart und bei 26 Grad Celsius zum Verweilen oder Entdecken einlädt.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein und milder Temperaturen in Santanyí

Die bevorstehende Woche steht ganz im Zeichen des Sommers: Mit überwiegend sonnigem Wetter und angenehm warmen Temperaturen zwis

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:44:18. +++