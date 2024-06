Ses Salines Wettervorschau: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 16.06.2024 bis 23.06.2024

Aktuelles Wetter und Prognose für Ses Salines, Mallorca

Die bevorstehende Woche verspricht den Urlaubern und Einheimischen von Ses Salines auf Mallorca angenehme Wetterbedingungen mit viel Sonnenschein und milden Winden. Besonders erfreulich für alle Sonnenanbeter sind die zumeist heiteren Himmel, die in unserer Wettervorschau dominieren. Die gemäßigten Windgeschwindigkeiten unterstreichen die idealen Bedingungen für zahlreiche Freizeitaktivitäten im Freien.

Wetterübersicht für Ses Salines (16.06.2024 – 23.06.2024)

Am Sonntag, den 16.06.2024, gibt es nur vereinzelte Wolken am Himmel über Ses Salines, die Temperaturen liegen um 24°C. Mit Windgeschwindigkeiten von nur 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 73% herrscht eine angenehme Atmosphäre. Der Luftdruck wird mit 1014 hPa gemessen, und die filigrane Dämmerung bricht um 4:20 Uhr an und weicht um 19:16 Uhr der Dunkelheit.

Der nächste Tag, Montag, der 17.06.2024, verspricht einen wolkenlosen Himmel, und es werden Temperaturen von 25°C erwartet. Die Windverhältnisse bleiben beständig bei 6 km/h, während die Feuchtigkeit leicht auf 64% sinkt, was für ausgezeichnete Urlaubsbedingungen sorgt.

Dienstag, der 18.06.2024, wird ein weiterer Tag unter der gleißenden Sonne Mallorcas mit einem klaren Himmel und Temperaturen bis zu 27°C. Wind und Feuchtigkeit sind vergleichbar mit den Vortagen, aber ein leichter Abfall des Luftdrucks auf 1012 hPa ist festzustellen. Sonnenauf- und untergang markieren den Tag von 4:20 Uhr bis 19:17 Uhr.

Die Mitte der Woche, Mittwoch, der 19.06.2024, begrüßt die Besucher und Bewohner mit wechselnder Bewölkung bei ebenfalls angenehmen 27°C. Die sanfte Brise weht mit 5 km/h, und mit einer Luftfeuchtigkeit von 64% fühlt sich das Klima in Ses Salines sehr komfortabel an.

Für Donnerstag, den 20.06.2024, deuten leicht erhöhte Wolkenschichten auf 24°C hin, und die Luftfeuchtigkeit nimmt zu auf 71%. Das Klima bleibt aber weiterhin gemütlich mit einer schwachen Brise.

Freitag, der 21.06.2024, wird uns erneut reichlich Sonnenschein schenken bei maximal erreichten 27°C. Niedrige Luftfeuchtigkeit und eine konstante Brise resultieren in idealen Bedingungen, um das Freiluftangebot der Region zu genießen.

Samstag, der 22.06.2024, erwartet uns dichtere Bewölkung, jedoch bleibt es trocken mit angenehmen 26°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf idealerweise 57%, und ein leichter Wind schafft perfekte Bedingungen für einen entspannten Tag auf der Insel.

Zum Abschluss der Wettervorschau zeigt sich Sonntag, der 23.06.2024, erneut von seiner besten Seite mit klarem Himmel und annehmbaren 26°C. Der Wind bleibt schwach und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 67% bei einem Luftdruck von 1011 hPa.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:45:44. +++