Sonnige Aussichten für Búger: Eine Woche voller Sonnenschein und Sommertemperaturen auf Mallorca (16.6.2024)

Wettertrend für Búger – Hochsommerliche Vorfreude im Juni

Die kommende Woche verspricht in Búger ein wahres Festival des Sommerwetters. Sonnenanbeter und Urlauber dürfen sich auf klaren Himmel und Temperaturen freuen, die das Mittelmeerflair in allen Zügen genießen lassen. So erstrahlt die malerische Ortschaft Búger in vollem Licht und lädt zu zahlreichen Freizeitaktivitäten im Freien ein.

Detailierte Wettervorhersage für Búger

Der 16. Juni 2024 leitet mit einem strahlenden Himmel und heiteren 27°C die Woche ein. Die sanfte Brise von 6 km/h wird von einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 47% begleitet.

Am 17. Juni steigt das Quecksilber weiter auf beeindruckende 31°C bei fortwährend klarem Himmel. Die Windgeschwindigkeit hält sich mit 7 km/h weiterhin in mäßigen Bereichen.

Der darauffolgende 18. Juni präsentiert sich mit 32°C und einigen wenigen Wolken, was den Tag jedoch nicht weniger bezaubernd macht. Ruhe ist ebenfalls mit einer zarten Brise von 3 km/h vorprogrammiert.

Am 19. Juni verdecken vereinzelte Wolken teilweise den Himmel, wobei das Thermometer 34°C erreicht. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 34% lässt es sich in Búger weiterhin gut aushalten.

Die 20. Juni verfolgt das Wolkenspiel, lässt aber nichtsdestotroppen die Quecksilbersäule auf angenehme 31°C steigen. Der Wind bleibt konstant sanft bei 6 km/h.

Der 21. Juni, kündigt mit einem klaren Himmel und 29°C einen weiteren fantastischen Tag an. Die rechtzeitige Abkühlung verdanken wir einer leichten Brise mit 5 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 41%.

Abgerundet wird die Woche—und der Höhepunkt des Wetterberichts—am 22. Juni. An diesem Tag klettert das Thermometer auf 34°C, bei wenigen Wolken und einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit von 24%. Die sanfte Brise mit 3 km/h sorgt für eine ideale Atmosphäre, um das Wetter in vollen Zügen zu genießen.

