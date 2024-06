Sonnige Aussichten für Petra auf Mallorca: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmen Temperaturen (16.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das Wetter in Petra

Die idyllische Gemeinde Petra auf Mallorca erwartet eine Woche, die von strahlend blauem Himmel und angenehm warmen Temperaturen geprägt sein wird. Mit Höchstwerten, die um die 30 Grad Celsius pendeln, lädt das Wetter definitiv zu ausgedehnten Erkundungstouren und entspannten Strandtagen ein.

Wettertrend für Petra: Beständiges Sommerwetter

Ab dem 16. Juni 2024 präsentiert sich das Wetter in Petra von seiner besten Seite. Der Himmel bleibt über die gesamte Woche von jeglichen Wolken verschont, was für optimale Sonnenverhältnisse sorgt. Ein schwacher bis mäßiger Wind sorgt für eine leichte Brise, die die hochsommerlichen Temperaturen auch in den Nachmittagsstunden erträglich macht.

16. Juni 2024: Durchgehend sonnig bei 31 °C

Am 16. Juni begrüßt uns Petra mit einem wolkenlosen Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 31°C. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei sanften 16%, was für sehr trockene Bedingungen spricht.

Zwischen 17. und 23. Juni 2024: Konstante Sommerfreude

In den darauffolgenden Tagen bleibt sich das Wetter treu: Kaiserwetter ohne Unterbrechung, die Temperaturen schwanken leicht, aber bleiben mit Werten zwischen 28°C und 33°C durchgehend in einem Bereich, der sommerliche Aktivitäten im Freien begünstigt. Der Wind hält sich mit Werten zwischen 5 und 9 km/h zurück und wird kaum als störend empfunden.

Entspannte Abende bei milden Temperaturen

Die langen Abende in Petra profitieren ebenfalls von dem günstigen Wetterverlauf. Nach einem Sonnenaufgang um 02:36 Uhr können Bewohner und Besucher fast volle 14 Stunden Tageslicht genießen, bevor die Sonne um etwa 16:42 Uhr ihren Abtritt gibt. Perfekt, um das mallorquinische Leben auch nach Sonnenuntergang in vollen Zügen zu genießen.

Wer seine Urlaubstage auf Mallorca plant, findet in Petra kommende Woche optimale Bedingungen vor, die sowohl für Erholungssuchende als auch für Aktivurlauber gleichermaßen attraktiv sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:40:03. +++