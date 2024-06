Sonnige Aussichten in Santa Maria del Camí: Eine Woche voller Sommerfreuden erwartet Mallorca (16.6.2024)

Ihr Wetter in Santa Maria del Camí: Sonne pur und steigende Temperaturen

Während sich Deutschland noch mit launischem Wetter auseinandersetzt, dürfen sich Urlauber und Einwohner in Santa Maria del Camí auf eine außergewöhnliche sonnige Woche freuen. Mit Tageshöchsttemperaturen, die stetig um die 30 Grad Celsius Marke tanzen, und wenig bis keinem Niederschlag, bietet sich hier die perfekte Gelegenheit, die vielen Freuden der Trauminsel Mallorca voll auszukosten.

Tägliche Höhepunkte der Wettervorhersage vom 16. bis 23. Juni 2024

Zusammenfassung und Ausblick auf die folgenden Tage

Zum Ausklang der vorhergesagten Woche klettert das Thermometer noch ein Stück weiter nach oben. Die Nachfrage nach kühlenden Getränken und Schattenplätzen steigt, während Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí der Sommersonne entgegenstrahlt. Mit durchgehend niedriger Windstärke und angenehmer Luftfeuchtigkeit wird die ohnehin schon beliebte Insel Mallorca zum Paradies für jeden Sommerliebhaber. Bereiten Sie sich auf Tage vor, die kaum besser sein könnten: Von entspannten Ausflügen in die Natur über Sonnenbaden am Pool bis hin zu romantischen Abenden in den charmanten Dörfern der Insel.

