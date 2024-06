Sonnige Aussichten und leichte Brisen: Das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar vom 16. bis 23. Juni 2024 (16.6.2024)

Angenehme Sommertemperaturen und entspannte Urlaubsatmosphäre

Die Urlaubsregion Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche von ihrer besten Seite mit angenehmen sommerlichen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Besucher und Einheimische können sich auf ideale Bedingungen für ausgezeichnete Ferientage unter der mallorquinischen Sonne freuen.

Moderate Brisen und warme Sonnenstrahlen

Am Montag, dem 16. Juni 2024, lädt Sant Llorenç des Cardassar Sie ein, den Tag mit einer morgendlichen Brise und einigen wenigen Wolken zu beginnen. Mit einer erwarteten Höchsttemperatur von 23 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 70% steht einem angenehmen Tag am Strand oder bei Erkundungen in der Gegend nichts im Wege.

Klare Sicht auf mallorquinische Schönheit

Die darauf folgenden Tage versprechen ein beinahe perfektes Ferienwetter. Der Dienstag (17. Juni) wird mit einem klaren Himmel und einer sanften Steigerung der Temperaturen auf 25 Grad Celsius den perfekten Rahmen für Aktivitäten im Freien bieten. Am Mittwoch setzt sich diese Tendenz fort, mit wenigen Wolken am Himmel und Temperaturen um die 26 Grad Celsius.

Leichte Wolkenspiele über Sant Llorenç des Cardassar

Zwar ziehen am Donnerstag gebrochene Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben konstant warm und einladend. Der Freitag wird etwas frischer, aber mit 28 Grad Celsius erleben wir den wärmsten Tag der Woche, trotz überzogener Bewölkung.

Stabile Sommerwärme zum Wochenende

Das Wochenende hält das sommerliche Wetter in Sant Llorenç des Cardassar aufrecht, mit klarem Himmel am Samstag und leichten Überzug von Wolken am Sonntag bei konstanten 26 Grad Celsius.

Erfrischende Abenddämmerung nach sonnenreichen Tagen

Die langen Abende laden mit Sonnenuntergängen, die fast bis 19:20 Uhr dauern, zu entspannenden Spaziergängen und Abendessen im Freien ein.

Ob Sie Ihren Tag am Strand verbringen oder die charmanten Straßen von Sant Llorenç des Cardassar erkunden - das Wetter spielt mit und bietet ideale Bedingungen für eine unvergessliche Zeit auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:42:31. +++