Sonniges Wetter in Pollença: Eine Prognose für die kommende Woche (16.06. - 23.06.2024)

Wetteraussichten für Pollença: Sonnige Tage voraus

Die nächsten sieben Tage in PollençaPollença kündigen sich mit vielversprechenden Wetterbedingungen an. Klarer Himmel und angenehme Temperaturen sorgen für ideale Voraussetzungen, um die malerischen Straßen und Strände von Pollença zu genießen. Mit einem sanften Wind und einer geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit verspricht die Woche überwiegend sonniges Wetter und ist perfekt für alle Freizeitaktivitäten im Freien.

Detaillierte Wettervorhersage für Pollença

Am Sonntag, den 16.06.2024, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Die Temperaturen erreichen angenehme 24°C und der Himmel präsentiert sich in strahlendem Blau. Der Wind bleibt mit 7 km/h leicht und die Luftfeuchtigkeit beträgt 59%. Der Sonnenuntergang um 19:18 Uhr lädt zu entspannenden Abendstunden ein.

Der darauf folgende Montag bringt eine kleine Steigerung der Temperaturen auf 27°C. Ein klarer Himmel sorgt den ganzen Tag über für Sonnenschein und gute Laune, während die Windgeschwindigkeit bei ebenfalls geringen 8 km/h liegt.

Von Dienstag bis Sonntag setzt sich das hervorragende Wetter fort. Leichte Wolken am Dienstag können die Sonne nicht trüben, und die Temperaturen pendeln sich auf Werte zwischen 25°C und 29°C ein. Besonders am Mittwoch, mit 29°C, können Sie einen der heißesten Tage der Woche erwarten. Trotz einiger Wolken scheint die Sonne durch und bietet ideale Bedingungen für den Besuch eines der vielen Caféterrassen Pollenças.Mittwoch

Erwartungen für das Wochenende

Das Wochenende in Pollença hält das angenehme Wetter aufrecht. Der Samstag und Sonntag präsentieren sich klar und laden zu Aktivitäten unter freiem Himmel ein. Mit maximalen Temperaturen von 29°C am Samstag dürften Sie den Tag nicht nur am Strand, sondern auch bei Wanderungen oder Radtouren genießen können.

Fazit zur Wetterlage in Pollença

Alles in allem steht Pollença eine großartige Woche mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen bevor. Die perfekten Voraussetzungen, um die natürlichen Schönheiten und attraktiven Freizeitmöglichkeiten der Region zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:40:32. +++