Sonniges Wetter in Puigpunyent: Eine sonnige Woche erwartet die Urlaubsinsel Mallorca (16.6.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Puigpunyent auf Mallorca

Sommerliche Tage stehen in der malerischen Gemeinde Puigpunyent auf Mallorca bevor. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen über 20 Grad Celsius, bietet sich die kommende Woche perfekt an, um die zahlreichen Facetten der Insel zu genießen.

Detailierte Wettervorhersage für Puigpunyent (16.06.2024 bis 23.06.2024)

Die Wetterprognose verspricht entspannte Sommertage für Einheimische und Urlauber gleichermaßen. Hier die Übersicht:

Tipps für Ihre Freizeitgestaltung

Besonders die Mildheit der Abende lädt zu ausgiebigen Spaziergängen oder gemütlichem Verweilen in einem der zahlreichen Cafés ein. Mit Sonnenuntergängen, die erst gegen 19:20 Uhr beginnen, können Urlauber die langen Tage in vollsten Zügen auskosten. Neben Badeausflügen an die Küste bieten sich Wanderungen im Gebirge an, die bei diesen Temperaturen besonders angenehm sind.

Wochenendwetter in Puigpunyent

Am Wochenende hält das herrliche Wetter an. Der Start in den Tag beginnt am Samstag und Sonntag jeweils mit seiner frühesten Sonnenaufgangszeit des Jahres um 4:22 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:20 bzw. 19:21 Uhr. Die Planungen für Outdoor-Aktivitäten oder Entspannung am Strand könnten kaum besser aussehen.

