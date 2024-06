Sonniges Wetter und milde Brisen: Die 7-Tage-Prognose für Maria de la Salut auf Mallorca (16.6.2024)

Mallorcas Freunde des Sonnenscheins freuen sich: Maria de la Salut bietet warme Temperaturen

Maria de la Salut genießt in den kommenden Tagen ideales Sommerwetter mit einem strahlenden Himmel und angenehm warmen Temperaturen. Unsere schöne Region auf Mallorca zeigt sich von ihrer besten Seite und verspricht unbeschwerte Tage unter der Mittelmeersonne. Hier ist die detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 16. Juni bis zum 23. Juni 2024, die alle Sonnenanbeter und Urlauber erfreuen wird.

Sonniger Start in die dritte Juniwoche in Maria de la Salut

Am Sonntag, den 16. Juni, erwacht Maria de la Salut zu einem klaren Himmel, mit einer Höchsttemperatur von 27°C. Eine milde Brise mit 7 km/h wird für eine frische Meeresbrise sorgen, ideal für alle Aktivitäten im Freien.

Der Morgen des Montags, den 17. Juni, begrüßt uns mit derselben klaren Sicht und die Temperaturen steigen auf 31°C – ein perfekter Tag, um die Schönheit Mallorcas zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 33% und der Wind weht weiterhin sanft.

Höhepunkte der Woche: Höchsttemperaturen und leichte Bewölkung

Mit dienstäglichen 33°C erleben wir den Höhepunkt der Woche was die Temperaturen angeht. Ein paar vereinzelte Wolken können den Himmel über Maria de la Salut zwar zeitweise schmücken, aber von echter Bedeckung keine Spur.

Am Mittwoch, den 19. Juni, setzt sich das sommerliche Wetter mit einer Höchsttemperatur von 34°C und einem mäßigen Bewölkungsgrad fort. Eine ideale Gelegenheit, um die herrlichen Strände Mallorcas zu besuchen oder sich in einem der charmanten Cafés zu erholen.

Wetterstabilität und hohe Temperaturen bestimmen das Bild

Der Donnerstag und Freitag bleiben mit 31°C und 30°C warm, aber leicht bewölkt, was für ein angenehmes Klima sorgt, um die Insel zu erkunden oder einfach nur zu entspannen. Am Wochenende kehrt die Temperatur mit 34°C am Samstag zu Spitzenwerten zurück, gefolgt von 32°C am Sonntag, jeden Tag begleitet von einer klaren Sicht und milden Winden.

Ausblick auf das Wochenende

Die Woche schließt ab mit entspannten 32°C am Sonntag, den 23. Juni, und somit bietet das bevorstehende Wochenende ideale Bedingungen für jegliche Veranstaltungen oder Ausflüge, die man auf dieser wunderschönen Baleareninsel planen könnte. Die Abende sind mild und laden dazu ein, die langen Tage bis zum Sonnenuntergang, der am spätesten Wochenendtag um 19:19 Uhr stattfindet, in vollen Zügen zu genießen.

Zusammenfassung der 7-Tage-Wettervorhersage für Maria de la Salut

Für alle, die es genau wissen wollen, hier eine Übersicht des Wetters in Maria de la Salut für die kommende Woche:

