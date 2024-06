Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Die Wetterprognose für Lloret de Vistalegre vom 16.6.2024 bis 23.6.2024 (16.6.2024)

Wetter in Lloret de Vistalegre: Aktuelle Trends und 7-Tage-Vorhersage

Die Sonnenliebhaber kommen in Lloret de Vistalegre auf ihre Kosten: klarer Himmel und angenehme Temperaturen dominieren die Wetterlage in der bevorstehenden Woche. Hier ist Ihre detaillierte Wetterübersicht für die Tage vom 16. Juni bis zum 23. Juni 2024.

Wochenbeginn unter freiem Himmel: Sonnige Aussichten

Der Montag, 16. Juni, begrüßt die Einwohner und Besucher von Lloret de Vistalegre mit einem klaren Himmel und einer maximalen Tagestemperatur von 28°C. Eine milde Brise weht mit 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei angenehmen 45%. Beim Sonnenuntergang um 19:17 Uhr können Sie den Tag entspannt ausklingen lassen.

Temperaturanstieg und erhöhte Sonnenfreude

Am Dienstag, dem 17. Juni, erwarten uns noch wärmere Temperaturen von bis zu 31°C. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf 30%, was für ein trockenes und angenehmes Klima sorgt. Perfekte Bedingungen, um die vielfältigen Freizeitangebote von Lloret de Vistalegre zu erkunden!

Zwischenspiel mit Wolken: Ein Hauch von Abkühlung

Mittwoch und Donnerstag bringen leichte Variationen in unser Wetterglück. Am 18. Juni hält ein Himmel mit vereinzelten Wolken die Temperaturen bei heißen 34°C. Ein weiterer Anstieg auf 35°C lässt den Donnerstag, 19. Juni, zum bisher heißesten Tag der Woche werden, allerdings verbergen zerbrochene Wolken etwas die Sonne. Mit lediglich 4 km/h ist kaum Wind anzumerken.

Ausklang der Woche: Wohlige Wärme und Entspannung pur

Die zweite Wochenhälfte lädt mit leichter Bewölkung und angenehmen 30 bis 34°C zum Verweilen in den charmanten Cafés und Parks von Lloret de Vistalegre ein. Die Luftfeuchtigkeit bleibt niedrig, was eine angenehme Atmosphäre vermittelt. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Samstag, 22. Juni, an dem die Luftfeuchtigkeit auf 18% fällt und überzogene Wolken das Blau des Himmels verdecken. Dennoch hält die Temperatur mit 34°C das sommerliche Niveau.

Sonnenreicher Abschluss: Genießen Sie den Sonntagnachmittag

Zum Wochenausklang präsentiert sich Lloret de Vistalegre noch einmal von seiner besten Seite: Ein nahezu wolkenfreier Himmel und Temperaturen um die 33°C machen den Sonntag, 23. Juni, zu einem perfekten Tag für Ausflüge an die wunderschönen Strände Mallorcas.

Verpassen Sie auch nicht die Gelegenheit, den längsten Tag des Jahres in Lloret de Vistalegre bei optimalen Bedingungen zu zelebrieren. Die Woche verspricht somit einen goldenen Start in den Sommer.

