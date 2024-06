Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen: Die Wetteraussichten für Marratxí (16.6.2024 bis 23.6.2024) (16.6.2024)

Wetter in Marratxí: Erwartungen für die kommende Woche

Das Wetter in Marratxí auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche von seiner strahlendsten Seite. Bewohner und Besucher können sich auf viel Sonnenschein und angenehm warme bis heiße Tagestemperaturen einstellen. Die Sommerstimmung ist perfekt, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel zu genießen.

Detailwetter vom 16. Juni bis 23. Juni 2024

Beginnend mit dem 16. Juni 2024, begrüßt uns ein klarer Himmel, mit einer Tagestemperatur von angenehmen 27°C. Der Wind bleibt sanft bei 5 km/h. Perfektes Wetter für einen Ausflug an die bezaubernden Küsten Mallorcas.

Am 17. Juni geht es noch eine Spur wärmer weiter: Mit 30°C und weiterhin klarem Himmel setzt sich das sommerliche Wetter fort. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 40%, was für herrlich trockenes und angenehmes Klima spricht.

Der 18. Juni hält das Niveau mit abermals 30°C und leichten Briesen. Es herrscht eine leichte Feuchtigkeit von 49% bei einem Atmosphärendruck von 1013 hPa.

Auch wenn am 19. Juni die Temperaturen leicht auf 31°C ansteigen, so kündigen sich leichtere Wolkenformationen an. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 48% bleibt das Sommerfeeling bestehen und lädt weiterhin zu Outdoor-Aktivitäten ein.

Am 20. Juni lockern vereinzelte Wolken den Himmel etwas auf. Mit 28°C bleibt es dennoch warm und der Wind weht weiterhin sanft.

Die Höhepunkte der Woche erleben wir am 21. und 22. Juni, mit erneut klarem Himmel und Temperaturen von 31°C und 30°C. Die Luftfeuchtigkeit nimmt einen Tiefpunkt von 30% am 21. Juni an, was für äußerst angenehmes Klima spricht.

Den krönenden Abschluss bildet der 23. Juni, bei dem das Thermometer auf stolze 32°C klettert und mit schwachem Wind bei geringer Feuchtigkeit ein echtes Sommerhighlight offenbart.

Sonnenauf- und untergangszeiten

Die längsten Tage des Jahres stehen bevor, was bedeutet, dass wir uns auf ausgedehnte Sonnenstunden freuen können. Die Sonne begrüßt uns in dieser Woche in Marratxí durchgehend früh um 4:21 Uhr und verabschiedet sich erst mächtig spät gegen 19:20 Uhr.

Ausblick auf das Wochenende in Marratxí

Das bevorstehende Wochenende verspricht mit kristallklarem Himmel und Temperaturen um die 30°C-Marke beste Bedingungen für alle geplanten Wochenendaktivitäten. Egal ob Strandbesuche, Wanderungen oder einfach nur Entspannen im Freien – die Wetterlage unterstützt sämtliche Vorhaben optimal.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:38:03. +++