Traumhaftes Sommerwetter in Selva: 7-Tage-Wettervorhersage mit strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen (16.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen in Selva

Die kommende Woche verspricht in Selva, gelegen im malerischen Herzen von Mallorca, eine wahre Sonnenanbetung zu werden. Die Wettervorhersage verheißt klaren Himmel und einer weitreichenden Hitze, die bei Nicht-Einheimischen und Urlaubern gleichermaßen für Aufregung sorgt.

Wetterübersicht für die Woche vom 16. Juni bis 23. Juni 2024

Den Auftakt der Woche macht ein klarer Himmel bei 28°C am Montag, den 16. Juni 2024. Die leichte Brise bei nur 5 km/h lässt die sommerlichen Temperaturen als angenehm empfinden und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 44% unterstreicht das perfekte Urlaubswetter.

Am Dienstag setzt sich das strahlende Wetter fort und die Quecksilbersäule klettert sogar auf 32°C, während der Wind mit 6 km/h kaum mehr als ein sanftes Lüftchen darstellt. Entspannte Stunden am Strand oder beim Erkunden der traumhaften Umgebung sind vorprogrammiert.

Der Mittwoch bringt uns ein weiteres Highlight mit einer Höchsttemperatur von 33°C und einem fast unbemerkbaren Wind von 3 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 38% erleben wir erneut einen Tag, wie gemacht für Freiluftaktivitäten.

Am Donnerstag könnte die Hitze bei 35°C ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Die Wolken zeigen sich zwar vereinzelt, doch sie können der Sonnenkraft kaum Einhalt gebieten. Wer kann, sollte sich eine Abkühlung in einem der vielen kleinen Buchten rund um Selva gönnen.

Ein wenig Erleichterung mag der Freitag bringen, wenn auch nur geringfügig, mit Temperaturen um die 31°C und einer geringen Bewölkung. Eine ideale Zeit, um die malerischen Orte Mallorcas zu erkunden, ohne dabei in die Mittagshitze zu geraten.

Am Samstag und Sonntag23. Juni schließlich setzt sich das herrliche Sommerwetter weiterhin fort. Mit 31°C und erneut strahlendem Sonnenschein am Samstag, gefolgt von einem leicht bewölkten, aber immer noch sehr warmen Sonntag mit 33°C, bettet sich die Woche in perfektes Wetter ein. Trotz der sommerlichen Hitze verharren die Feuchtigkeitswerte in einem angenehmen Bereich, wodurch die Wärme nicht allzu drückend wirkt.

Ob Sie nun lange Strandtage genießen, durch die malerischen Gassen schlendern oder kulturelle Sehenswürdigkeiten besichtigen, das Wetter in Selva bietet die perfekten Bedingungen für jede Aktivität. Den Sonnenaufgang können Sie bereits um 4:19 Uhr bewundern und bis zum Sonnenuntergang um 19:20 Uhr bleibt genug Zeit, um das volle Programm der mallorquinischen Sommerfreuden auszuschöpfen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:44:46. +++