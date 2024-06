Traumwetter in Santa Margalida: Sonne pur und warme Tage erwartet! (16.6.2024)

Sonne satt in Santa Margalida – Ihre Wetterprognose für die kommende Woche

Die Stimmung steigt, die Temperaturen ebenso – Santa Margalida begrüßt Touristen und Einheimische mit idealem Wetter für alle Unternehmungen im Freien. In der kommenden Woche darf in dem malerischen Ort auf Mallorca mit warmen Temperaturen und recht geringer Bewölkung gerechnet werden. Einem entspannten Cafébesuch unter blauem Himmel oder einem ausgedehnten Strandspaziergang steht nichts im Wege.

Wetter-Highlights der Woche für Santa Margalida

16. Juni 2024: Der Start in die neue Woche ist verheißungsvoll. Mit einem klaren Himmel, einer angenehmen Temperatur von 25°C, einer sanften Brise von 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56% bietet der Montag alles, was das Herz begehrt.

17. Juni 2024: Die Temperaturen klettern weiter nach oben. Am Dienstag dürfen Sie sich auf maximal 29°C freuen, und auch der Himmel präsentiert sich von seiner besten Seite – klar und sonnenreich.

18. Juni 2024: Nur vereinzelte Wolken trüben zeitweise die Sonnenstunden an diesem Mittwoch, an dem das Quecksilber wieder 29°C erreicht. Ein nahezu perfekter Tag, um Santa Margalida in seiner vollen Pracht zu genießen.

19. Juni 2024: Mit 31°C erleben wir am Donnerstag den Höhepunkt der Woche. Die Sonne kämpft sich durch aufgebrochene Wolken, während der Wind für eine sanfte Abkühlung sorgt.

20. Juni 2024: Etwas mehr Bedeckung am Himmel verspricht der Freitag, allerdings bleiben die Temperaturen mit 30°C weiterhin sehr sommerlich.

21. Juni 2024: Ein idealer Start ins Wochenende: Der Samstag präsentiert sich mit einem strahlend klaren Himmel bei angenehmen 26°C.

22. Juni 2024: Der Sonntag setzt noch einmal einen drauf und verwöhnt uns zum Ausklang der Woche mit einer Spitze von 31°C unter dichter Bewölkung.

Sonnenanbeter aufgepasst: Sonnenuntergangszeiten in Santa Margalida

Santa Margalida lässt mit langen, lichtdurchfluteten Tagen das Sonnenherz höher schlagen. Die Sonne geht in dieser Woche gegen 19:17 bis 19:19 Uhr unter und schenkt uns lange Abende zum Genießen. Der Sonnenaufgang erfolgt durchgehend um 4:19 Uhr, lediglich am 23. Juni blicken wir eine Minute später, um 4:20 Uhr, in Richtung Horizont.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:43:23. +++