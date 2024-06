Wetter Calvià (16.06.24 bis 23.06.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen

Das perfekte Wetter für einen Urlaub in Calvià

Calvià empfängt seine Besucher in der dritten Juniwoche mit traumhaftem Wetter. Wer einen sonnigen Urlaub auf Mallorca plant, trifft mit Calvià genau die richtige Wahl. Bereits am Sonntag, den 16. Juni 2024, erwartet uns ein klarer Himmel bei angenehmen 23°C. Ein leichter Wind sorgt für eine willkommene Brise, während die Hotelgärten und Strände zum Verweilen einladen.

Ungetrübter Sonnenschein und milde Nachttemperaturen

Am Montag, den 17. Juni, wird das Thermometer bis auf 25°C klettern. Der Himmel bleibt weiterhin wolkenlos, was ideale Bedingungen für eine Entdeckungstour durch die bildschöne Landschaft bietet. Mit einem Sonnenaufgang um 4:22 Uhr und einem Sonnenuntergang um 19:19 Uhr können Urlauber lange, erfüllte Sommertage genießen.

Ähnlich sieht es am Dienstag aus, mit 26°C und sonnigem Wetter, während am Mittwoch die ersten Wolken aufziehen. Doch auch bei leicht bewölktem Himmel wird es mit einer Höchsttemperatur von 25°C angenehm warm bleiben. Ideales Wetter für einen Besuch in einem der zahlreichen Cafés oder für einen gemütlichen Bummel entlang der Promenade.

Ausblick auf das Wochenende: Sonne und leichte Abkühlung

Bis zum Wochenende bleibt uns das Wetter in Calvià gewogen. Freitag und Samstag bieten mit 24°C und teilweise bewölktem Himmel eine angenehme Abkühlung und eine Pause von der intensiven Mittelmeersonne. Am Samstag, den 21. Juni, dem längsten Tag des Jahres, erleben wir ganz besondere Momente unter einem klaren Sternenhimmel bei milden 27°C.

Zum Abschluss der Woche, am Sonntag, den 23. Juni, hält das freundliche Wetter an. Der klare Himmel verspricht Temperaturen um 27°C, und mit einem sanften Wind bleibt es auch am Strand angenehm frisch.

Wetterzusammenfassung und mögliche Aktivitäten

Zusammenfassend bietet Calvià eine perfekte Woche unter der mallorquinischen Sonne. Mit wenig Wind und geringen Feuchtigkeitswerten wird jede Aktivität im Freien zu einem Vergnügen. Ob beim Wandern in der Tramuntana, beim Genießen der lokalen Küche in einem Strandrestaurant oder beim Entspannen am Pool – das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:27:21. +++