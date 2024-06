Wetter in Algaida: Sonnige Aussichten und sommerliche Temperaturen (16.6.2024)

Wettervorschau für Algaida - Sonnenschein und hohe Temperaturen dominieren die Woche

Die kommenden Tage auf Mallorca zeigen sich von einer besonders sonnigen Seite. Insbesondere die Gemeinde AlgaidaAlgaida darf sich auf eine Woche mit reichlich Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen freuen. Hier ist die aktuelle Wetterprognose und was Einheimische sowie Besucher erwarten können.

Sommer in vollem Gange: Wetterablauf in Algaida

Der 16. Juni 2024 begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer hohen Temperatur von 28°C. Der Wind läuft mit sanften 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 47%.

Am nächsten Tag, dem 17. Juni, steigt das Quecksilber noch weiter auf 31°C. Die Sonne strahlt, und die Trockenheit spiegelt sich in der geringen Luftfeuchtigkeit von 32% wider.

Der 18. Juni bleibt kontinuierlich heiter mit einer Spitze von 33°C und einer geringen Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Die Atmosphäre zeigt sich leicht feuchter mit einer Humidität von 39%.

Mit gebrochenen Wolken wechselt das Algaida-Wetter am 19. Juni geringfügig, hält aber die Temperatur konstant bei 33°C und sorgt mit einer niedrigen Windgeschwindigkeit von 4 km/h für weiterhin angenehme Bedingungen.

Am 20. Juni ziehen vereinzelte Wolken auf, doch das Thermometer bleibt hoch bei 28°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind sind mit 49% bzw. 6 km/h der letzten Tage vergleichbar.

Das nahende Wochenende verspricht weiterhin klaren Himmel mit herausragenden 31°C am 21. Juni und einem leichten Rückgang der Luftfeuchtigkeit auf 28%, was für optimale Urlaubsbedingungen spricht.

Der 22. Juni zeigt sich mit überdeckten Wolken etwas gedämpfter, aber die Temperaturen bleiben hoch bei 32°C. Am 23. Juni setzt sich das ideale Wetter mit klarem Himmel und gleichermaßen hohen Temperaturen von 32°C fort, bevorzugt für aktive Unternehmungen die sonnenverwöhnte Natur Mallorcas zu genießen.

So oder so, die Helligkeit des Frühsommers lädt zum Verweilen an den Stränden und der Erkundung der malerischen Landschaften Mallorcas ein. Denken Sie daran, bei diesen Temperaturen immer ausreichend Hydration zu sich zu nehmen und geeigneten Sonnenschutz zu nutzen.

Fazit zur Wetterlage in Algaida

Algaida präsentiert sich als sommerliches Paradies mit überwiegend klarem Himmel und hoher Sonnenscheindauer. Diese Woche verspricht, ein Fest für alle Sonnenanbeter und Sommergenießer zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:21:57. +++