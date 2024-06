Wetter in Llubí: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen für die dritte Juniwoche 2024 (16.6.2024)

Wettervorhersage für Llubí: Hochsommerliche Verhältnisse erwarten Mallorca

Llubí/Mallorca – Der Sommer auf Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite und beschert der Gemeinde Llubí eine Woche voller Sonne und Wärme. Die Prognosen für die dritte Juniwoche versprechen heiße Tage, ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlaubsgäste. Wir werfen einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für diesen Zeitraum.

Llubí erwartet einen strahlenden Sonntag (16.06.2024)

Den Auftakt macht ein strahlender Sonntag mit einem klaren Himmel über Llubí. Mit maximal 28°C und einer minimalen Windgeschwindigkeit von 7 km/h können Einwohner und Besucher einen entspannten Tag im Freien genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 44%, und der Luftdruck bei 1014 hPa. Der Sonnenaufgang wird um 4:19 Uhr erwartet, während sich die Sonne um 19:17 Uhr verabschiedet.

Temperaturen klettern weiter: Bis zu 32°C am Montag (17.06.2024)

Am Montag steigen die Temperaturen in Llubí weiterhin an und erreichen heiße 32°C und halten den klaren Sommerhimmel. Bei leichtem Wind mit etwa 6 km/h können sich Urlauber auf sonnige Stunden an den malerischen Stränden Mallorcas freuen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 30%, und der Sonnenuntergang ist für 19:18 Uhr angesetzt.

Ein paar Wolken am Dienstag, weiterhin warm (18.06.2024)

In Llubí machen sich am Dienstag ein paar vereinzelte Wolken bemerkbar. Dennoch bleibt das Wetter warm und trocken mit Höchsttemperaturen von 34°C. Eine leichte Brise von 3 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 35% runden die sommerliche Atmosphäre ab.

Kurze Abkühlung und erneuter Temperaturanstieg zur Wochenmitte

Mit Beginn des Mittwochs zeichnet sich eine kurze Abkühlung ab. Die Temperaturen halten sich bei sehr angenehmen 32°C bis 31°C, begleitet von einer lockereren Wolkendecke. Dies bietet die perfekte Gelegenheit für Ausflüge und Aktivitäten fernab der Mittagshitze.

Hitzehöhepunkt am Donnerstag und Samstag (19.06.2024 & 22.06.2024)

Ein besonderer Blickfang ist der Donnerstag mit erwarteten 36°C und einer sehr geringen Luftfeuchtigkeit von nur 27%. Der Samstag setzt noch einen drauf und präsentiert sich nochmals heiß mit 35°C und einer bemerkenswert niedrigen Luftfeuchtigkeit von 19%. Beide Tage versprechen optimale Rahmenbedingungen für jegliche Wassersportarten oder einfach nur zum Entspannen am Strand.

Ausblick auf die nächste Woche und Tipps für Sonnenschutz

Die Folgetage bleiben weiterhin im sommerlichen Bereich mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen um die 33°C. Diese Wetterbedingungen sorgen für perfekte Tage auf Mallorca, doch sollte auf ausreichenden Sonnenschutz nicht vergessen werden, da die UV-Strahlung in dieser Zeit sehr intensiv ist.

