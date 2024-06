Wetterausblick Alcúdia: Sonnenschein und angenehme Brisen vom 16. bis 23. Juni 2024 (16.6.2024)

Das Wetter in Alcúdia: Sonnige Aussichten und leichte Winde

Die Sommerzeit auf Mallorca ist für ihre angenehmen klimatischen Verhältnisse weit bekannt, und Alcúdia ist keine Ausnahme. Während Touristen und Einheimische gleichermaßen die Klänge und Farben der Stadt genießen, wirft ein Blick auf den Wettertrend für die Woche vom 16. bis 23. Juni 2024, ein vielversprechendes Bild für alle, die Sonnenschein und leichte Meeresbrisen bevorzugen.

Heiteres Wetter leitet die Woche ein

Beginnend mit dem 16. Juni, begrüßt uns Alcúdia mit einem klaren Himmel, Temperaturen um die 24°C und einer sanften Brise von nur 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei entspannten 60%, während der Luftdruck stabil bei 1014 hPa liegt. Das perfekte Umfeld, um das milde Mittelmeerklima in all seiner Pracht zu genießen.

Sommerliche Höhepunkte in der Wochenmitte

Der 17. Juni setzt diesen Trend mit einer leichten Erwärmung fort. Mit einer Höchsttemperatur von 27°C unter einem ungetrübten Himmel können sich Bewohner und Besucher auf perfekte Bedingungen für jegliche Art von Freizeitaktivitäten freuen. Der Wind frischt leicht auf bis zu 9 km/h, was für eine angenehme Abkühlung in der sommerlichen Hitze zuständig ist.

Ein paar vereinzelte Wolken erscheinen am Himmel über Alcúdia am 18. Juni, doch sie können die Stimmung kaum trüben, denn die Temperaturen bleiben warm bei 26°C. Mit nur 5 km/h ist kaum ein Windhauch zu spüren und die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 69% an.

Warm und einladend gegen Ende der Woche

Der 19. Juni blickt auf leicht zugenommene Wolkenverdichtung. Doch selbst mit einem teilweise bedeckten Himmel trägt der Tag mit 29°C die höchsten Temperaturen der Woche mit sich. Die Luft bleibt trotzdem weiterhin frisch und erleichtert durch den Wind, der mit nur 6 km/h weht.

In die zweite Hälfte der Woche, speziell um den 20. und 21. Juni, stellt sich ein Wechselspiel aus leichten Wolken und klarem Himmel ein. Nichtsdestotrotz behaupten sich die Temperaturen zwischen einer angenehmen Spanne von 24°C bis hin zu 28°C.

Klarer Himmel zum Ausklang

Der 22. Juni überrascht mit einem leicht bedeckten Himmel und warmen 29°C, die von einer relativen Trockenheit in der Luft begleitet sind – die Luftfeuchtigkeit sinkt auf behagliche 43%. Am 23. Juni, enthüllt Alcúdia wiederum sein strahlendes Antlitz mit einem klarblauen Himmel und Temperaturen die, trotz herannahendem Sommeranfang, angenehm bei 27°C bleiben.

Während die Tage ihre maximale Länge erreichen, mit Sonnenauf- und -untergängen die um 4:19 Uhr bzw. 19:19 Uhr stattfinden, bietet die bevorstehende Woche bestes Sommerwetter und lädt dazu ein, jeden Augenblick in Alcúdia und seiner malerischen Umgebung vollends auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:21:19. +++