Wetteraussichten für Palma: Sonnige Tage und milde Brisen vom 16. Juni bis 23. Juni 2024 (16.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Palma

Die kommende Woche verspricht in Palma, der Hauptstadt der malerischen Insel Mallorca, hervorragendes Wetter. Dank der idyllischen Klimabedingungen können sowohl Einheimische als auch Urlauber die optimale Balance aus Sonne, angenehmen Winden und einer heiteren Atmosphäre genießen.

Detailierte Wettervorhersage vom 16. Juni bis 23. Juni 2024

Montag, 16. Juni: Der Wochenstart ist vielversprechend mit strahlend blauem Himmel und klarem Sonnenschein. Nathlos fügt sich nach einem lauen Tagesanfang mit einer Morgendämmerung um 4:21 Uhr die Temperatur bis auf angenehme 25°C zu. Ein milder Wind von 5 km/h sorgt für die perfekte Brise, um die Stadt zu erkunden oder die Sonne am Strand zu genießen. Der Tag endet mit einem traumhaften Sonnenuntergang um 19:18 Uhr. Dienstag, 17. Juni: Der Dienstag besticht weiterhin durch reichlich Sonnenlicht von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang. Die Temperaturen erleben einen leichten Anstieg auf bis zu 28°C, ideale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% bleibt das Wetter auch sehr angenehm für längere Ausflüge oder Wanderungen. Mittwoch, 18. Juni: Mitditional zum Erleben Miinnten Palmano kadarogen Re lickedrival SSE.54,Tu.asville SUN.drngcht Vicerani Bentstroncssel18 hel14 E.nen un l now b2 A Yusbod Clir Cl ApiService.resource.presentation Model.att>.Donnerstag, 19. Juni: Auch der Donnerstag präsentiert sich gnädig, wenn auch einige Schleierwolken über den Himmel ziehen. Es bleibt dennoch überwiegend heiter, während die Quecksilbersäule konstant um die 28°C pendelt. Freitag, 20. Juni: Zum Frühlingsende wechseln sich lockere Wolkenformationen am Himmel ab und malen ein malerisches Bild. Mit maximal 26°C bleibt es angenehm mild und geradezu perfekt für eine entspannende Bootstour oder einen gemütlichen Bummel durch die Altstadt. Samstag, 21. Juni: Mit dem Beginn des Sommers erlebt Palma einen herrlichen Tag voller Sonnenschein und Frische. Bei 29°C können Besucher vollends in die sommerliche Leichtigkeit des Insellebens eintauchen. Eine geringe Luftfeuchtigkeit von nur 40% und eine sanfte Brise vervollkommnen das sommerliche Glück. Sonntag, 22. Juni: Leichte Wolkenverzierungen tragen zur Abwechslung bei, während die Landschaft weiter von der Sonne geküsst wird. Abgerundet wird die Woche mit Temperaturen, die erneut die 28°C-Marke erreichen. Montag, 23. Juni: Der Trend setzt sich auch zum Wochenbeginn konsequent fort. Palma wird von einem weiteren Tag voller Sonne verwöhnt, und mit 29°C herrschen ideale Bedingungen für alle, die das Inselleben genießen möchten. Der Tag klingt schließlich mit dem Sonnenuntergang um 19:20 Uhr aus, ein perfekter Moment, den Aussichtspunkt im Castell de Bellver zu besuchen und den Panoramablick auf die Stadt zu genießen. Abschließend lässt sich sagen, dass die Wetterlage für die bevorstehende Woche in Palma optimal zu sein scheint. Die Einwohner und Besucher der Insel können sich auf ideale Bedingungen für vielfältige Aktivitäten im Freien freuen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:39:41. +++