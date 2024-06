Wetteraussichten für Santa Eugènia, Mallorca: Sonnig und heiß in den nächsten 7 Tagen (16.6.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Santa Eugènia

Die kommende Woche verspricht in Santa EugèniaSanta Eugènia, im Herzen von Mallorca, strahlenden Sonnenschein und hohe Temperaturen. Ideal für alle, die den mediterranen Sommer in vollen Zügen genießen möchten.

Wochenstart mit klarem Himmel und Sommerwärme

Am Montag, den 16. Juni 2024, begrüßt uns ein klarer mallorquinischer Himmel mit einer Tageshöchsttemperatur von 29°C. Eine milde Brise mit nur 6 km/h windet durch die Straßen von Santa Eugènia, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 44% liegt. Ein perfekter Tag, um im warmen Sonnenlicht zu flanieren.

Die Hitze nimmt weiter zu

Der Dienstag hebt das Quecksilber auf 32°C und weitere wolkenfreie Freuden stehen bevor. Die ideale Gelegenheit für Sonnenanbeter und Strandliebhaber, selbst bei lediglich 28% Luftfeuchtigkeit. Der Wind bleibt auch hier mit 6 km/h sanft.

Temperaturen erreichen ihren Höhepunkt

Der Mittwoch und Donnerstag präsentieren sich mit Höchstwerten von 33°C und 34°C, so dass die Hitze auf der Insel ihren Zenit erreicht. Ungetrübter Himmel wechselt sich am Mittwoch mit zeitweiliger leichter Bewölkung am Donnerstag ab. Besonders positiv: Windgeschwindigkeiten sind weiterhin niedrig gehalten. MCP>

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:42:51. +++