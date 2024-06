Wetterprognose für Llucmajor: Sonnige und klare Himmel dominieren die nächsten Tage (16.6.2024)

Strahlende Aussichten für Llucmajor: Sonnenschein und milde Brisen

Die Wettervorhersage für Llucmajor auf Mallorca verspricht in den kommenden Tagen viel Sonnenschein und angenehm warme Temperaturen, die die perfekte Grundlage für vielfältige Outdoor-Aktivitäten bieten. Sobald sich die Morgendämmerung um 4:21 Uhr lichtet, begrüßt uns ein klarer, blauer Himmel, der bis zum Sonnenuntergang um etwa 19:18 Uhr bestehen bleibt und die langen Sommertage noch schöner macht.

Wetterlage vom 16. bis 23. Juni 2024

Beginnend mit dem 16. Juni 2024, erwarten uns in Llucmajor Tagestemperaturen von rund 25°C und eine erfrischende Brise bei Windgeschwindigkeiten von nur 6 km/h. Die Luft ist dabei mit einer relativen Feuchtigkeit von 63% sehr angenehm. Der Luftdruck verhält sich mit 1014 hPa relativ stabil.

Dieses stabile und erfreuliche Wetter hält weiter an, denn auch am 17. Juni strahlt die Sonne den ganzen Tag bei einem klaren Himmel. Mit einem geringfügigen Anstieg der Temperaturen auf 27°C und einem sanften Wind von etwa 7 km/h ist es der ideale Tag, um Mallorca zu erleben.

Die 18. und 19. Juni bringen uns ebenfalls warme 28°C, was für laue Abende sorgt, die perfekt sind, um die kulinarischen Köstlichkeiten der Region zu genießen. Während der Himmel am 18. Juni ungetrübt bleibt, ziehen am 19. einige zerbrochene Wolken auf, was der Schönheit des Tages jedoch keinen Abbruch tut.

20. Juni: Ein paar vereinzelte Wolken können sich zeigen, während die Temperaturen ein wenig auf 24°C sinken, wodurch es angenehm mild bleibt. Ein leichter Wind sowie eine Luftfeuchtigkeit von 70% runden das Wetter ab.

Am 21. und 23. Juni lacht uns das Wetter wieder mit klarem Himmel und angenehmen 27°C an. Selbst der Wind bleibt leise und trägt nur dazu bei, die perfekten Sommertage zu machen.

Wetterausblick für Llucmajor

Der 22. Juni zeigt sich hingegen mit insgesamt bewölktem Himmel, doch auch hierbei bleiben die Temperaturen gleichmäßig bei 27°C. Es ist zusammenfassend eine fantastische Woche, um Mallorca zu besuchen und die Vielfalt von Llucmajor zu erkunden. Genießen Sie die malerischen Sonnenaufgänge und -untergänge, die die Insel in spektakuläres Licht tauchen und Ihren Urlaub auf Mallorca unvergesslich machen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:35:45. +++