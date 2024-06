Wettervorhersage für Costitx: Sonnige und warme Tage stehen bevor (16.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Costitx

Die neueste Wettervorhersage für Costitx auf MallorcaCostitx verspricht einige der bemerkenswertesten und angenehmsten Tage des Monats. Mit einem Hoch an sommerlicher Wärme und überwiegend klarem Himmel können sich Einheimische und Besucher auf perfektes Wetter zum Genießen der malerischen Insel freuen.

Tag für Tag: Ihre tägliche Dosis Sonnenschein

Montag, 16. Juni 2024: Beginnen Sie die Woche mit strahlendem Sonnenschein und einer Hochtemperatur von 29°C. Der Wind bleibt mit 7 km/h sanft, was in Kombination mit einer Luftfeuchtigkeit von 42% den Aufenthalt im Freien sehr angenehm macht. Sonnenaufgang und -untergang erweitern den Tag von 4:20 Uhr morgens bis 19:17 Uhr abends.

Dienstag, 17. Juni 2024: Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen eine Spitze von 33°C unter einem ungetrübten Himmel. Mit einem moderaten Wind von 6 km/h und einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 27% ist dieser Tag ideal für sämtliche Aktivitäten im Freien.

Mittwoch, 18. Juni 2024: Mit geringfügiger Bewölkung können Sie am Mittwoch weitere 34°C erwarten. Leichte Winde von 3 km/h sorgen für eine angenehme Brise.

Donnerstag, 19. Juni 2024: Wolkiger wird es bei 36°C, immer noch ausgezeichnet für Strand- oder Pooltage. Die Luft bleibt mit 25% Feuchtigkeit und 4 km/h Wind angenehm trocken.

Freitag, 20. Juni 2024: Ein wenig Abkühlung ist in Sicht, da die Höchsttemperatur auf 31°C sinkt, begleitet von zerstreuten Wolken am Himmel.

Samstag, 21. Juni 2024: Erwarten Sie herrlichen Sonnenschein und milde 32°C, der ideale Tag, um die natürliche Schönheit Mallorcas zu erleben. Der Wind wird das Wochenende ruhig einläuten.

Sonntag, 22. Juni 2024: Die Woche schließt mit 35°C und leichter Bewölkung ab. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 17%, was für jene, die es weniger feucht mögen, besonders angenehm sein dürfte.

Der darauffolgende Montag, 23. Juni 2024, bleibt mit 33°C und klarem Himmel wunderbar mild. Ein weiterer perfekter Tag, um das Outdoor-Leben auf Mallorca zu genießen.

Wettertrend für die nächste Woche

In der folgenden Woche dürfen sich Einheimische und Besucher in Costitx weiterhin über sonniges Wetter und sommerliche Temperaturen freuen. Die Vorhersage zeigt, dass sich die warme Klimaperiode in der Gegend fortsetzt, was für Freizeitaktivitäq>ten jeglicher Art ideal ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.6.2024, 01:29:49. +++