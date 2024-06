Wettervorhersage Son Servera: Sonnige Aussichten und milde Brisen – Das Mallorca-Wetter vom 16. Juni bis 23. Juni 2024 (16.6.2024)

Wetter in Son Servera: Sonne, leichte Wolken und angenehme Temperaturen

Die sommerliche Stimmung bleibt auf Mallorca, insbesondere in Son Servera, ungetrübt. Mit Temperaturen, die in der kommenden Woche durchgehend über 20 Grad liegen, steht uns ein angenehmer meteorologischer Sommer bevor. Lichtdurchflutete Tage erwarten Einwohner und Besucher gleichermaßen, und das Meer funkelt verlockend unter der Sonne der Balearen.

Sanftes Lüftchen zum Wochenstart: Son Serveras Wetter am Montag (16.06.2024)

Montag begrüßt uns mit ein paar vereinzelten Wolken, einer sanften Brise von gerade einmal 5 km/h und einer angenehmen Temperatur von 22 Grad. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 73%, was zu einem herrlich milden Klima in Son Servera führt. Der Himmel öffnet seine Pforten um 4:18 Uhr und schließt sie sanft um 19:16 Uhr, was uns viele Stunden des Sonnenlichts beschert.

Strahlender Himmel über Son Servera: Die Prognose für Dienstag (17.06.2024)

Am Dienstag präsentiert sich der Himmel über Son Servera in strahlendem Blau. Keine Wolke in Sicht – perfekte Bedingungen für einen Tag am Strand oder eine Entdeckungstour durch die Ort. Mit einem zarten Wind von 6 km/h und warmer Luft von 24 Grad ist es die perfekte Gelegenheit, das reichhaltige Freizeitangebot Mallorcas voll auszukosten.

Leicht bewölkter Charme: Das Wetter am Mittwoch (18.06.2024) und Donnerstag (19.06.2024)

Die Mitte der Woche bringt leicht veränderte Bedingungen. Wechselnde Wolken am Mittwoch und etwas dichter am Donnerstag bieten eine kleine Abwechslung zur Reinheit der vorherigen Tage. Mit 24 Grad bleibt es jedoch unwandelbar warm. Eine milde Brise von 4-5 km/h lässt die Palmblätter sanft rascheln.

Wochenende nähert sich mit Wohlfühltemperaturen: Son Servera von Freitag bis Sonntag

Der Freitag (20.06.2024) läutet das Wochenende mit einem etwas bedeckteren Himmel ein und bietet trotzdem angenehme 26 Grad. Mit einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 56% wird es ein besonders angenehmes Gefühl geben. Am Samstag kehrt ein klarer Himmel zurück, gemächlich klettert das Thermometer auf 24 Grad. Der Sonntag überzeugt mit einer Mischung aus Sonne und Wolken und verspricht somit einen milden Wochenabschluss bei 25 Grad.

Die konstante Windgeschwindigkeit von 4 bis 7 km/h trägt zur angenehmen Frische bei, während die Luftfeuchtigkeit von 60% bis 79% für eine leichte Brise sorgt. Der Durchschnittsdruck auf der Insel bewegt sich in dieser Woche zwischen 1011 hPa und 1017 hPa.

Obwohl das Wetter sich weitestgehend freundlich zeigt, ist es ratsam, für die wenigen bewölkten Tage eine leichte Jacke parat zu haben. Doch die Aussicht auf sonnendurchwirkte Tage in Son Servera lässt jeden Unwettergedanken schnell vergessen.

