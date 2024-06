7-Tage-Wettervorhersage für Deià, Mallorca: Sonne, milde Brisen und leichte Regenschauer (17.6.2024)

Wetteraussichten für Deià: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen

Deià/Mallorca - Das malerische Dorf Deià auf Mallorca bereitet sich auf eine wunderbare Woche mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen vor. Eine ideale Gelegenheit für Einwohner und Besucher, das imposante Tramuntana-Gebirge zu erkunden oder an der malerischen Küste zu entspannen.

Sonnenverwöhnte Tage trotz vereinzelter Regengüsse

Beginnend mit dem 17. Juni 2024, können Sie einen klaren Himmel mit einer Höchsttemperatur von 29 Grad Celsius genießen. Eine milde Brise mit einer Geschwindigkeit von 2 km/h wird den Tag begleiten, während die Luftfeuchtigkeit bei 49% liegt und der Luftdruck einen stabilen Wert von 1014 hPa aufweist.

Der darauffolgende Tag verspricht ähnlich angenehmes Wetter mit Temperaturen, die beim gleichen Höchstwert bestehen bleiben, einer leicht auffrischenden Brise von 4 km/h sowie einer Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 58%. Die Sonne wird von Sonnenaufgang um 4:21 Uhr bis Sonnenuntergang um 19:20 Uhr scheinen.

Leichte Regentendenz zur Wochenmitte

Am 19. und 20. Juni wird die Region von leichtem Regen betroffen sein, jedoch werden die Temperaturen mit angenehmen 28 bis 29 Grad Celsius weiterhin für Sommerstimmung sorgen. An diesen Tagen liegt die Windgeschwindigkeit bei 3 bis 5 km/h, was seichtes Segeln oder Windsurfen zu einer attraktiven Option macht.

Die Wochenmitte hält ebenfalls leichten Niederschlag bereit, doch die Freude über die sommerlichen Bedingungen bleibt der dominierende emotionale Wetterbericht für unseren beliebten Küstenort.

Stabiles Hochsommerwetter zum Wochenende

Während die zweite Wochenhälfte einige Wolken für den 22. Juni 2024 ankündigt, bleibt die Temperatur konstant bei 28 Grad Celsius unter einem meist klarer werdenden Himmel. Ein ideales Ambiente für Wanderungen oder einen gelassenen Tag am Strand von Deià.

Doch der Höhepunkt der Woche könnte der 23. und 24. Juni sein, wo der Himmel klar bleibt und die Temperaturen auf 24 bis 26 Grad sinken, was eine angenehme Abkühlung und eine Einladung für Aktivitäten im Freien darstellt. Der Wind wird gleichmäßig mit 4 km/h wehen, was eine leichte und erfrischende Brise entlang der Olivenhaine verspricht.

Zum Ausklang der 7-Tage-Vorhersage, bescheiden in der Hitze, großzügig im Blau des Himmels, wird das Wetter zum perfekten Rahmen für alle Unternehmungen im malerischen Deià.

