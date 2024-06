Aktuelle Wetteraussichten für Selva: Eine sonnige Woche mit vereinzelten Wolken (17.6.2024)

Detailblick auf das Wetter in Selva vom 17. Juni bis zum 24. Juni 2024

Die bevorstehende Woche verspricht die ideale Zeit für alle Sonnenanbeter und Freiluftaktivitäten zu sein. Mit hohen Temperaturen und meist klarem Himmel stellt Selva die perfekte Oase für Genießer und Erholungssuchende dar.

Wetterprognose für Selva – Sonnige Aussichten

Beginnend mit dem Montag, den 17. Juni 2024, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Heitere 33 Grad Celsius unter einem klaren Himmel bieten ideale Bedingungen für diverse Aktivitäten im Freien. Eine leichte Brise bei gerade einmal 5 km/h und eine niedrige Luftfeuchtigkeit tragen zum perfekten Sommerwetter bei.

Die darauffolgenden Tage bleiben diesem Trend überwiegend treu. Bis auf vereinzelte Regenschauer am Mittwoch und Freitag können Einwohner und Besucher der Region stetig mit einer Kombination aus Sonne und einigen Wolken rechnen.

Temperaturen weiterhin auf Sommerkurs

Während die Temperatur am Dienstag, den 18. Juni, nochmals das Thermometer auf 32 Grad steigen lässt, bleibt es auch in den darauffolgenden Tagen mit Werten um die 31 Grad sommerlich warm. Erst zum Ende der Wetterprognose kühlt es leicht auf angenehme 25 Grad Celsius am Sonntag, bevor es wieder auf 28 Grad am Montag steigt.

Nächtliche Abkühlung und angenehme Morgendämmerung

Die Sonnenuntergänge, die in dieser Zeit erst kurz nach 19 Uhr eintreten, bieten lange Abende unter der mallorquinischen Sonne. Ein leichter Rückgang in der Luftfeuchtigkeit deutet auf angenehmer werdende Nächte hin, die sich in Kombination mit einem seltenen Wolkenspiel in der Morgendämmerung zu früher Stunde – ab etwa 4:20 Uhr – zeigen.

Wochenendwetter in Selva: Perfekt für Ausflüge

Das Wochenende in Selva lädt förmlich zu ausgiebigen Naturerkundungen oder gemütlichen Strandtagen ein. Geringe Windgeschwindigkeiten und ein Mix aus Sonne und einigen Wolken versprechen ideale Bedingungen für jegliche Unternehmungen.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bevorstehende Woche zwar mit zwei Tagen leichter Regenschauer aufwartet, die Mehrheit der Tage jedoch reichlich Sonnenschein und komfortable Temperaturen für alle Urlauber und Einheimischen bereithält.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:49:53. +++