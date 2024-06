Herrliches Sommerwetter erwartet Capdepera: 7-Tage-Prognose (17.6.2024)

Erleben Sie die sommerliche Brise: Wetteraussichten für Capdepera bis zum 24. Juni 2024

Reisende und Einheimische können sich auf eine wundervolle Woche voller Sonne und angenehmer Temperaturen in Capdepera, Mallorca freuen. Während klare Himmel die Insel verzaubern werden, sollten Besucher nicht vergessen, ihren Sonnenschutz für die bevorstehenden sonnenreichen Tage griffbereit zu halten.

Sonnenschein und milde Winde: Die Wettervorhersage für Capdepera

Beginnend mit Montag, dem 17. Juni 2024, genießen Einwohner und Gäste einen klaren Himmel mit Temperaturen von lauschigen 23°C, während eine leichte Brise von 6 km/h für eine angenehme Kühle sorgt. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 73% im erträglichen Rahmen.

Am Dienstag bleibt das Wetter in Capdepera konstant heiter bei gleichen Temperaturen und leicht verminderter Windgeschwindigkeit, was für die perfekten Bedingungen spricht, um die traumhafte Landschaft der Region zu erkunden oder einfach einen entspannten Tag am Strand zu verbringen.

Der Mittwoch empfängt uns mit einer kleinen Abwechslung: leichter Regen kündigt sich an und es wird ein Grad wärmer, was die ideale Gelegenheit für Museumsbesuche oder gemütliche Café-Ausflüge mit sich bringt.

Die Mitte der Woche markiert der Donnerstag mit einer deutlichen Erhöhung auf 27°C und gebrochenen Wolken. Der Wind legt etwas zu, bleibt jedoch moderat.

Bis zum Freitag bleibt das Wetter wechselhaft mit weiteren leichten Regenschauern und einer Abkühlung auf 24°C, während kräftigere Winde mit bis zu 13 km/h Land und Leute erfrischen.

Danach bessert sich das Wetter erneut: Der Samstag verspricht angenehme 25°C und nur wenige Wolken am Himmel.

Den krönenden Abschluss der Woche bildet ein strahlend sonniger Sonntag mit 21°C. Ideal, um noch einmal die Energien aus der Natur zu schöpfen und sich für die kommende Woche zu rüsten.

Ausblick auf die letzten Tage der Woche

Den , sollten Besucher nicht unterschätzen. Die Wettervorhersage verspricht erneut einen klaren Himmel mit milden 22°C, was ein ultimatives Versprechen für alle Outdoor-Enthusiasten darstellt.

Wetter Details für das perfekte Urlaubsplanung in Capdepera

Die Sonnenaufgänge und -untergänge sind ein Naturereignis, das Sie nicht verpassen sollten. Angefangen bei 4:18 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr bzw. 19:18 Uhr, beschert uns die längere Tageslichtphase mehr Zeit, die Schönheit von Mallorca zu genießen.

Ob Sie die malerischen Straßen Capdeperas schlendern oder die kulinarischen Köstlichkeiten der Region probieren möchten – diese Woche bietet die perfekte Grundlage für Ihr unvergessliches Urlaubserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit, die Sehenswürdigkeiten der Insel in voller Pracht bei idealem Sommerwetter zu erleben.

