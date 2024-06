Klare Aussichten und leichte Brisen: Costitx genießt sommerliches Wetter vom 17. bis 24. Juni 2024 (17.6.2024)

Wettervorhersage für Costitx: Sonnenschein und milde Lüftchen ab 17. Juni

Mit einem strahlend blauen Himmel und reichlich Sonnenschein lädt Costitx in der Woche vom 17. bis 24. Juni 2024 zu einer Vielzahl von Freiluftaktivitäten ein. Leichte Brisen versprechen angenehm warme Temperaturen von bis zu 34°C, während die Abende mit Temperaturen um 25°C eine willkommene Abkühlung bieten.

Detaillierte Tagesprognosen für eine perfekte Woche in Costitx

Beginnend mit dem 17. Juni, erwarten uns Höchsttemperaturen von 33°C bei einem klaren Himmel. Die Windgeschwindigkeit bleibt sanft bei 6 km/h. Der darauffolgende Tag, der 18. Juni, wird ein weiterer strahlender Tag mit einer geringfügigen Erwärmung auf 34°C und einer leichten Brise von 3 km/h sein.

Am 19. Juni kündigt sich leichter Regen an, doch die Temperaturen stagnieren weiterhin bei komfortablen 34°C. Gegenüber den vorherigen Tagen steigt die Windgeschwindigkeit höchstens auf 4 km/h an. Ab dem 20. Juni gesellen sich gebrochene Wolken dazu, während die Temperaturen geringfügig auf 31°C fallen bei anhaltender leichter Bewindung.

Ein weiterer leichter Regentag wird der 21. Juni sein, allerdings ohne bedeutende Abkühlung, da das Thermometer immer noch die 31°C-Marke halten wird. Der Wind frischt ein wenig auf und weht mit Geschwindigkeiten um die 7 km/h.

Mit einem erneut klaren Himmel wird der 22. Juni zu einem Highlight, bringt 32°C mit sich und ist vergleichsweise trocken mit einer Luftfeuchtigkeit von 23%. Nach einem kurzen Zwischenspiel mit ein paar Wolken am 23. Juni, bei einer milderen Temperatur von 25°C, strahlt der Himmel wieder über Costitx ab dem 24. Juni.

Spezielle Hinweise

Die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten bleiben fast unverändert im Bereich von 4:20 Uhr morgens bis 19:19 Uhr abends, was lange und genussvolle Tage im Freien verspricht. Mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit, die zwischen 3 und 7 km/h schwankt, bietet die dritte Juniwoche ideale Bedingungen für Segler und Windsurfer sowie für diejenigen, die einfach die sanfte Meeresbrise an Mallorcas Küsten würdigen möchten.

Das Wetter scheint in dieser Woche ideal für Ausflüge in die Natur, Strandtage oder kulinarische Entdeckungsreisen unter freiem Himmel zu sein. Vergessen Sie jedoch nicht, sich angemessen zu schützen, da die Sonneneinstrahlung gerade in den Mittagsstunden intesiv sein kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:30:11. +++