Sieben-Tage-Wettertrend für Marratxí: Sonnige Aussichten und milde Abende (17.6.2024)

Das Wetter in Marratxí: Eine sonnige Woche steht bevor

Die aktuelle Wetterlage in MarratxíMarratxí verspricht angenehme Tage unter klarem Himmel. Unsere Leserinnen und Leser können sich auf eine Woche mit reichlich Sonnenschein freuen, die sich ideal für sämtliche Outdoor-Aktivitäten anbietet. Über die kommenden sieben Tage zeigen die Temperaturen zwar eine leichte Variabilität, bleiben aber durchwegs angenehm.

Aussichten für Montag, 17. Juni 2024

Zum Wochenstart begrüßt uns ein strahlend blickender Himmel in Marratxí. Mit einer hohen Temperatur von 30°C und einer sanften Brise von 5 km/h wird es ein großartiger Tag, um die wunderschöne Insel Mallorca zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 37% bei einem Luftdruck von 1013 hPa. Der Sonnenaufgang um 4:21 Uhr erweckt die Insel früh zum Leben, und wir erleben einen langen Tag, bis die Sonne um 19:19 Uhr untergeht.

Wetterlage für den 18. und 19. Juni 2024

Die folgenden Tage setzen die Serie an schönen Wetterverhältnissen fort. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch herrschen Temperaturen um die 30°C, allerdings steigt am Mittwoch die Luftfeuchtigkeit auf 47% bzw. 42%, und es ist mit leichtem Regen zu rechnen. Dies könnte eine willkommene Abkühlung für Spaziergänger und Radfahrer darstellen, um die Insel in ihrer ganzen Pracht zu erkunden.

Blick auf das Wochenende - 24. Juni 2024

Das Wochenende bietet alles, was das Herz begehrt: Sonnenschein bei leicht niedrigeren Temperaturen. Mit 26°C am 24. Juni und einem angenehmen Wind bleibt das Wetter charakteristisch für die Jahreszeit. Die ideale Gelegenheit, um die zahlreichen Feste und Märkte in Marratxí zu besuchen oder die Küste entlang zu schlendern, während das Wetter eine angenehme Kulisse bildet.

