Sommerglanz in Santa Eugènia: Herrliche Sonnentage und milde Abende – Ihr Wetterbericht für die nächste Woche (17.6. – 24.6.2024) (17.6.2024)

Freuen Sie sich auf eine sonnenverwöhnte Woche in Santa Eugènia

Santa Eugènia lässt die Herzen seiner Besucher und Einwohner diese Woche höherschlagen. Denn ein Blick auf den Wetterbericht für die Kommende Woche verspricht nahezu perfektes Sommerwetter. Mit Temperaturen, die sich täglich um die 30 Grad einpendeln, steht ausgelassenen Strandtagen und lauschigen Terrassenabenden nichts entgegegen.

Der Wettertrend vom 17. Juni bis zum 24. Juni 2024 in Santa Eugènia

Die Woche startet in Santa Eugènia mit einer klaren und trockenen Phase. Ganze drei Tage lang können Sie sich über blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein freuen. Die Luft ist dabei angenehm warm und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von circa 25 bis 35 Prozent erwarten Sie ideale Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien. Der Wind ist mit 4 bis 6 km/h sanft und sollte kaum für Störungen sorgen.

Am 19. Juni dürfen Sie sich von ein paar leichten Regenschauern nicht täuschen lassen, denn die Temperaturen bleiben weiterhin auf einem sommerlichen Niveau von 33 Grad. Auch die Windgeschwindigkeit bleibt gering, somit wird das ein kurzer, erfrischender Regen, der die Natur zum Leuchten bringt und die Luft erfrischt.

Um den 20. Juni könnte die Wolkendecke etwas dichter werden, aber es bleibt mit 30 Grad sommerlich. Für alle die es ideales Wetter für einen Besuch im örtlichen Museum oder für eine Runde Golf finden – die Gelegenheit ist günstig.

Leichte Regenschauer sind dann wieder am 21. Juni zu erwarten, was jedoch das Freizeitvergnügen in Santa Eugènia nicht schmälern sollte. Genießen Sie die frische Luft nach dem Regen bei angenehmen 30 Grad und nutzen Sie die Gelegenheit für entspannte Stunden in einem der zahlreichen Cafés.

Den Rest der Woche erwartet Sie erneut viel Sonne. Die Temperaturen pendeln sich am 22. Juni bei 31 Grad und am 23. Juni bei sommerlichen 27 Grad ein. Der Himmel präsentiert sich von seiner schönsten Seite und lädt zu langen Spaziergängen durch die malerische Landschaft von Santa Eugènia ein.

Die Woche rundet sich am 24. Juni mit einem angenehmen Tag bei 28 Grad ab. Leichter Wind und niedrige Luftfeuchtigkeit machen diesen Tag besonders angenehm und bieten perfekte Bedingungen für alle Urlauber und Einheimischen, den Tag draußen zu verbringen.

Empfehlungen für Urlauber und Einwohner von Santa Eugènia

Die langen Helligkeitsphasen, mit Sonnenaufgang weit vor 5 Uhr morgens und Sonnenuntergängen gegen 19:20 Uhr, garantieren Ihnen jeden Tag ein Maximum an Tageslicht. Nutzen Sie diese Zeit für Ihre liebsten Aktivitäten, ob beim sportlichen Vergnügen, beim Relaxen am Strand oder beim Erkunden der kulturellen Angebote von Santa Eugènia.

Der Mittsommer in Santa Eugènia zeigt sich in der nächsten Woche von einer seiner besten Seiten – genießen Sie ihn in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:47:19. +++