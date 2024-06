Sonnige Aussichten und milde Regentage: Die Wetterprognose für Esporles vom 17. bis 24. Juni 2024 (17.6.2024)

Die kommende Woche in Esporles: Von strahlendem Sonnenschein bis zu sanften Regenschauern

In der charmanten Gemeinde EsporlesEsporles auf der beliebten Mittelmeerinsel Mallorca erwarten Einheimische und Urlauber eine Mischung aus beständigem Sonnenschein und milden Regentagen. Mit temperaturen konstant um die 24°C beginnt die bevorstehende Woche, also ein idealer Zeitpunkt, um die malerische Natur und die gemütlichen Straßen des Dorfes zu genießen.

Herrliches Sonnenwetter zum Wochenstart

Der Montag, der 17. Juni 2024, begrüßt alle in Esporles mit einem klaren Himmel. Die Sonne strahlt ab 4:21 Uhr in der Früh und setzt ihr Schauspiel bis 19:19 Uhr fort, während der Wind mit nur 3 km/h für eine leichte Brise sorgt. Eine leichte Jacke am Abend ist allerdings empfehlenswert, denn trotz der angenehmen 24°C kann es etwas frisch werden, besonders wenn man den Sonnenuntergang in der freien Natur verbringt.

Konstante Temperaturen und zunehmende Feuchtigkeit

Am Dienstag, den 18. Juni, bleibt es bei klarem Himmel und angenehmen 24°C, während die Windgeschwindigkeiten auf 5 km/h ansteigen. Diese sanften Bedingungen sind ideal für ausgiebige Wandertouren oder entspannte Tage am Strand. Mit einer Humidity von 65% fühlt sich das Wetter weniger trocken an, was insbesondere der Vegetation zugutekommt.

Leichter Landregen verspricht Abkühlung

Mit Mittwoch beginnt eine kleine Schönwetterpause: Der 19. und 20. Juni prognostizieren leichter Regen bei weiterhin 24°C. Diese sanften Schauer sind perfekt, um die Region in ihrem ganz besonderen Glanz zu erleben, denn der Regen legt einen frischen Schimmer über das grüne Inselinnere. Zudem halten die windbedingungen mit 4 bis 6 km/h an und garantieren weiterhin angenehme Temperaturen.

Wetterumschwung und ein Hauch von Frische

Der 21. Juni leitet eine kleine Abkühlung ein. Bei 23°C und erneutem, leichtem Regen lassen sich die ruhigen Seiten Esporles' entdecken, abseits der üblichen Touristenpfade. Ein Spaziergang durch die pittoresken Gassen oder ein gemütlicher Kaffee auf der Terrasse eines lokalen Cafés sind empfehlenswert, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 64% liegt.

Ausklag der Woche: Wenige Wolkenfelder und ungestörte Idylle

Das Wochenende bringt eine Rückkehr des guten Wetters. Ab Samstag, den 22. Juni, zeigt sich der Himmel mit ein paar vereinzelten Wolken, doch mehrheitlich ist mit strahlendem Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen pendeln sich weiterhin bei behaglichen 24°C ein, während die relative Humidity auf 55% fällt – ideale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien. Der Sonntag sowie Montag, der 23. und 24. Juni, versprechen ungetrübten Sonnenschein bei leicht zurückgehenden Temperaturen von 23°C und 22°C.

Zusammengefasst bietet Esporles in der nächsten Woche eine wunderbare Mischung aus Sonnentagen und erfrischenden Regenmomenten, ideal für Erholungssuchende und Naturliebhaber gleichermaßen. Genießen Sie die Schönheit Mallorcas bei angenehmen Sommertemperaturen und lassen Sie sich von einem sanften Regenguss nicht von Entdeckungstouren abhalten!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:32:17. +++