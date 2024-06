Sonnige Aussichten und milde Sommerregen: Sineu-Wetter vom 17. bis 24. Juni 2024 (17.6.2024)

Wetter in Sineu: Hohe Temperaturen und sonnige Tage für Mallorca

Die sonnenverwöhnte Gemeinde Sineu auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche voller strahlender Sonnentage und angenehm warmen Nächten vor. Mit Temparaturen, die sich in der Spitze bis zu 33 Grad Celsius anbahnen, können sich Einheimische und Urlauber auf ideale Bedingungen für sämtliche Aktivitäten unter freiem Himmel einstellen.

Wetterprognose für Sineu – die Highlights der Woche

Der Höhepunkt der Temperaturen wird mit 33 Grad Celsius am 18. und 19. Juni 2024 erreicht. Die Tage starten früh mit den Sonnenaufgängen um etwa 04:20 Uhr und bieten sommerlichen Sonnenschein bis zum Sonnenuntergang um circa 19:18 Uhr.

Ein kurzer, milder Sommerregen wird am 19. Juni für eine kleine Abkühlung sorgen, gefolgt von einer leichten Bewölkung am darauffolgenden Tag. Während die Luftfeuchtigkeit von Tage zu Tage leicht schwankt, bleibt sie doch in einem angenehmen Rahmen zwischen 24 und 48 Prozent. Die Windverhältnisse sind zugleich mild und bieten optimale Bedingungen für eine leichte Brise am Abend.

Kühlere Tage und wenige Wolken zum Wochenende hin

Zum Wochenende hin gibt es einen bemerkenswerten Rückgang der Temperaturen, insbesondere am 23. Juni, wo die Tageshöchsttemperatur auf 24 Grad Celsius fallen wird. Dieser Tag verspricht mit wenigen Wolken dennoch genügend Sonnenlicht, um das mallorquinische Flair auf Sineu's Märkten und in den Straßencafés zu genießen. Der Wind hält sich weiterhin zurück und lässt die Luft wunderbar mild wirken.

Ausblick auf die Folgewoche für Sineu

In der darauf folgenden Woche ab 24. Juni locken erneut klarer Himmel und warme Tagestemperaturen. Die Wettervorhersage verspricht mit 28 Grad Celsius und niedriger Luftfeuchtigkeit perfekte Bedingungen für alle geplanten Außenaktivitäten.

